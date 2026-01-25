Ghetti nel Foggiano, l’appello del sindaco di Manfredonia al Governo: «Non fermare i progetti Pnrr, in gioco ci sono vite umane»

«Non si possono bloccare progetti fondamentali per una questione di tempistiche burocratiche, mentre nei ghetti si continua a morire». È l’appello accorato del sindaco di Manfredonia, che nei giorni scorsi, insieme ai primi cittadini di Foggia, San Severo e Cerignola, ha chiesto un incontro urgente con il Prefetto per affrontare l’emergenza delle baraccopoli nel Foggiano.

Al centro della denuncia c’è il destino dei 200 milioni di euro stanziati dal Pnrr per il superamento degli insediamenti informali: risorse che, secondo quanto appreso dai Comuni, verrebbero impiegate solo in minima parte. «È inaccettabile – sottolinea il sindaco – scoprire che di questi fondi ne saranno spesi appena 24,8 milioni, coinvolgendo soltanto 11 Comuni sui 37 inizialmente individuati, per di più per interventi di portata ridotta».

Le dichiarazioni arrivano all’indomani della morte di Mamadou, 38enne gambiano trovato senza vita all’interno della sua auto nell’insediamento informale di Torretta Antonacci, nelle campagne di San Severo. Un episodio che ha riacceso i riflettori su una realtà fatta di degrado, sfruttamento e abbandono.

«Ci fa rabbia – prosegue il primo cittadino – constatare che, per la provincia di Foggia, Comuni come Cerignola, Manfredonia e San Severo non potranno completare i propri progetti secondo lo schema originario, a causa della tempistica rigida imposta dal Consiglio europeo e del mancato via libera a qualsiasi deroga. Allo stesso tempo, però, il Governo è riuscito a individuare una soluzione per le baraccopoli calabresi, utilizzando risorse alternative previste dal decreto Caivano bis».

Il sindaco richiama anche la sua esperienza personale maturata negli anni all’interno del ghetto di Torretta Antonacci: «Ho lavorato lì a lungo con la Caritas di San Severo, la Cgil ed Emmaus, svolgendo corsi di lingua italiana e attività di sportello informativo. Grazie a un progetto regionale, oltre 100 persone sono riuscite a uscire da quell’inferno».

«Mamadou è morto nel freddo e nel silenzio – aggiunge – e noi non possiamo continuare a restare in silenzio, ad aspettare Godot».

La conclusione è un appello diretto all’esecutivo: «Il Governo deve affiancarci e sostenere la Regione e i Comuni. In quei ghetti non ci sono solo numeri o forza lavoro: ci sono persone, con diritti e dignità che non possono più essere ignorati».

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it