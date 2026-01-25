Sarno – Il Manfredonia esce indenne dal campo della Sarnese e porta a casa un pareggio per 1-1 che vale oro nella corsa salvezza, al termine di una gara combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni.
Sul terreno di gioco del “Felice Squitieri” va in scena una partita equilibrata, intensa ma corretta, con occasioni distribuite sui due fronti e ritmi sempre sostenuti. I sipontini tengono bene il campo e rispondono colpo su colpo alle iniziative dei campani, dimostrando solidità e spirito di squadra.
La svolta arriva nella ripresa. Al 57’ la Sarnese trova il vantaggio con Felleca. Al 73’ arriva il meritato pareggio: Urain, entrato da pochi minuti, si fa trovare pronto sul cross preciso di Babaj e insacca alle spalle di Petrone, riportando il risultato in equilibrio.
CLASSIFICA
Paganese 43
Città di Fasano 40
Barletta 36
Martina Calcio 36
Afragolese 34
Nardò 33
Nola 30
Virtus Francavilla 30
Fidelis Andria 28
Manfredonia Calcio 28
Heraclea 27
Real Normanna 24
Francavilla 24
Gravina 24
Sarnese 23
Ferrandina 21
Pompei 18
Real Acerrana 10