Sarno – Il Manfredonia esce indenne dal campo della Sarnese e porta a casa un pareggio per 1-1 che vale oro nella corsa salvezza, al termine di una gara combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni.

Sul terreno di gioco del “Felice Squitieri” va in scena una partita equilibrata, intensa ma corretta, con occasioni distribuite sui due fronti e ritmi sempre sostenuti. I sipontini tengono bene il campo e rispondono colpo su colpo alle iniziative dei campani, dimostrando solidità e spirito di squadra.

La svolta arriva nella ripresa. Al 57’ la Sarnese trova il vantaggio con Felleca. Al 73’ arriva il meritato pareggio: Urain, entrato da pochi minuti, si fa trovare pronto sul cross preciso di Babaj e insacca alle spalle di Petrone, riportando il risultato in equilibrio.

CLASSIFICA

Paganese 43

Città di Fasano 40

Barletta 36

Martina Calcio 36

Afragolese 34

Nardò 33

Nola 30

Virtus Francavilla 30

Fidelis Andria 28

Manfredonia Calcio 28

Heraclea 27

Real Normanna 24

Francavilla 24

Gravina 24

Sarnese 23

Ferrandina 21

Pompei 18

Real Acerrana 10