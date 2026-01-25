Edizione n° 5956

Home // Cerignola // Incidente a Cerignola: auto si ribalta in viale Terminillo, ferite due ragazze

FERITE CERIGNOLA Incidente a Cerignola: auto si ribalta in viale Terminillo, ferite due ragazze

A bordo del mezzo viaggiavano due ragazze, entrambe rimaste ferite e affidate alle cure degli operatori del 118

AMBULANZA NOTTE, ARCHIVIO

AMBULANZA NOTTE, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Gennaio 2026
Cerignola // Cronaca //

Paura nella notte a Cerignola per un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in viale Terminillo, dove un’autovettura si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

A bordo del mezzo viaggiavano due ragazze, entrambe rimaste ferite e affidate alle cure degli operatori del 118, giunti sul posto per i primi soccorsi. Al momento non sono note le loro condizioni di salute.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, e i vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, che hanno provveduto alla bonifica della carreggiata e alla messa in sicurezza dell’area.

Lo riporta foggiatoday.it.

