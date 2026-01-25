MANFREDONIA – Poteva trasformarsi in una tragedia, una di quelle storie che segnano per sempre una comunità. Invece, grazie al sangue freddo e al coraggio di tre agenti della Polizia di Stato, oggi si parla di una vita salvata e di un gesto che restituisce senso e valore alla parola “servizio”.

È accaduto a Manfredonia, in provincia di Foggia. Un incendio improvviso ha avvolto un’abitazione con all’interno una donna e la figlia minorenne. Le fiamme si sono propagate in pochi istanti mentre la madre stava alimentando un camino a bioetanolo: un ritorno di fiamma l’ha investita in pieno, trasformando la casa in una trappola di fuoco e fumo. Il rischio era altissimo, il tempo pochissimo.

A dare l’allarme è stata la figlia, lucida nonostante il terrore. In pochi minuti sul posto sono arrivati Cosimo, Alberto e Michele, agenti del Commissariato di Polizia di Manfredonia. Nessuna esitazione: ingresso forzato, fumo denso, fiamme alte. Con l’estintore in dotazione e una lucidità che fa la differenza tra la vita e la morte, i tre poliziotti si sono lanciati all’interno dell’abitazione.

Hanno domato l’incendio, raggiunto la donna, messa in salvo insieme alla figlia e prestato i primi soccorsi fino all’arrivo del personale sanitario. Un intervento rapido, coordinato, decisivo. Oggi la donna è fuori pericolo.

A raccontare il valore di quel gesto non sono solo i fatti, ma anche le parole. La madre ha voluto ringraziare personalmente la Polizia di Stato con una lettera di gratitudine indirizzata alle istituzioni, un messaggio semplice e autentico che parla di paura, di speranza e di riconoscenza profonda. Un ringraziamento che va oltre la formalità e diventa testimonianza di umanità.

Cosimo, Alberto e Michele non si definiscono eroi. Ma lo sono nei fatti. Perché in quei minuti concitati hanno fatto ciò che spesso non fa notizia, ma che tiene in piedi la fiducia dei cittadini: esserci, sempre, anche quando il pericolo è reale e il rischio è personale.

“A Manfredonia, oggi, una madre e una figlia possono guardare al futuro. E una comunità intera sa che, dietro una divisa, ci sono donne e uomini pronti a entrare nel fuoco per salvare una vita”, come riporta l’Agente Lisa sui social.