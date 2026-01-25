Edizione n° 5956

BALLON D'ESSAI

CALEMBOUR

Monte Sant'Angelo C5, il futsal che resiste: vittoria in Coppa e sogni di promozione

FUTSAL Monte Sant’Angelo C5, il futsal che resiste: vittoria in Coppa e sogni di promozione

Nella città di San Michele, un club giovane e dalle dimensioni contenute sta vivendo una stagione fin qui più che positiva

ph Ilsipontino.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Gennaio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

In un territorio che attraversa una fase complessa per il calcio a cinque, il Monte Sant’Angelo C5 rappresenta una realtà che resiste e rilancia. Nella città di San Michele, un club giovane e dalle dimensioni contenute sta vivendo una stagione fin qui più che positiva, alimentando ambizioni importanti e diventando un punto di riferimento per il futsal garganico.

Il sabato appena trascorso ha regalato una serata da incorniciare. Al Palazzetto dello Sport di Monte Sant’Angelo, i biancocelesti hanno superato nettamente il Lucera per 6-1 in un derby dal grande valore simbolico. Protagonista assoluto Raffaele Ortuso, autore di una tripletta, con le reti completate dallo storico bomber Claudio Ortuso, da Antonio Pio Ortuso e dal giovanissimo Francesco Castriotta, classe 2009. Un successo che ha certificato la vittoria del Girone A di Coppa Puglia, chiuso a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro, e l’accesso ai quarti di finale contro lo Jovis Natio.

Positivo anche il cammino in campionato. Al termine del girone d’andata di Serie C2, il Monte Sant’Angelo C5 occupa il secondo posto con 17 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Melphicta. Alle spalle, la corsa alla promozione resta apertissima, con Lucera e Vicente Molfetta pronte a contendersi i piani alti della classifica. Dopo il giro di boa, i garganici torneranno in campo il 31 gennaio a Ruvo di Puglia.

Il leader tecnico della squadra è senza dubbio Claudio Ortuso. Il classe 1989, capocannoniere con 21 reti stagionali, è il punto di riferimento di un gruppo che unisce esperienza, giovani emergenti e nuovi innesti provenienti anche dal calcio a undici. Tra i profili in crescita spicca Domenico Esposto, talento molto seguito anche sui social, che ha scelto di sposare la causa montanara dopo esperienze in diversi contesti calcistici.

Alla base dei risultati c’è una struttura societaria solida, guidata dal presidente Fabio La Torre, e uno staff tecnico composto dai sipontini Giuseppe Ese e Luigi “Gino” Castriotta, quest’ultimo già protagonista della scorsa stagione. Ese, arrivato in estate dopo un lungo percorso nel settore giovanile del Manfredonia, sottolinea il clima positivo che si respira in squadra:
«Siamo contenti del lavoro che stiamo svolgendo. Ci stiamo divertendo e, nonostante le difficoltà tipiche di queste categorie, i risultati stanno arrivando. Avere il miglior attacco del campionato è un segnale importante».

Obiettivi chiari anche per il prosieguo della stagione: «Vogliamo arrivare in fondo sia in campionato che in Coppa. Il sogno è chiudere con una promozione, ma soprattutto coltivare la passione per il futsal in un territorio che ne ha grande bisogno. Per farlo servono sostegno, pubblico e sponsor».

Il contesto resta delicato. In provincia di Foggia il calcio a cinque continua a perdere realtà storiche: dopo la scomparsa del Manfredonia C5, è arrivata anche quella dell’Orsarosa. Resistono con grandi sacrifici poche società, tra cui proprio il Monte Sant’Angelo C5, il Lucera, il CUS Foggia e la Polisportiva Torremaggiore. Ancora più complessa la situazione del futsal femminile.

In questo scenario, il Monte Sant’Angelo C5 non è soltanto una squadra, ma un presidio sportivo e sociale, capace di offrire ai giovani un ambiente sano e competitivo. Un esempio concreto di come, anche nelle difficoltà, lo sport possa continuare a essere passione, comunità e speranza.

Lo riporta Ilsipontino.net

