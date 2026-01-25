Edizione n° 5957

BALLON D'ESSAI

PUGLIA VIBES MANFREDONIA // Puglia Vibes: una prima edizione che convince e guarda già avanti
25 Gennaio 2026 - ore  11:00

CALEMBOUR

FEMMINICIDIO ANGUILLARA // Doppio suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, l’avvocato: “Anche i familiari sono vittime”
25 Gennaio 2026 - ore  11:13

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Pioggia e clima invernale sul Gargano, attesa una tregua a metà settimana

GARGANO PIOGGIA Pioggia e clima invernale sul Gargano, attesa una tregua a metà settimana

Settimana a due volti sul Gargano: maltempo iniziale, poi schiarite. Meteo, Gargano tra pioggia e vento: occhi puntati su martedì

Maltempo: ancora peggioramenti, in arrivo altra pioggia

Maltempo: ancora peggioramenti, in arrivo altra pioggia - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Gennaio 2026
Cronaca // Gargano //

Gargano, domenica 25 gennaio 2026 – Il promontorio garganico si prepara a vivere giornate dal profilo meteorologico variabile, segnate da nuvolosità, pioggia debole e venti sostenuti prima di una graduale attenuazione dell’instabilità. Analizziamo l’evoluzione climatica per oggi, domani e dopodomani.

La giornata odierna si apre sotto il segno dell’instabilità. Le previsioni indicano cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata, con possibili precipitazioni sparse, soprattutto nel pomeriggio e nella serata.

Temperature: massime contenute, con valori che si manterranno attorno ai 9–11 °C. Venti: moderati, con rinforzi possibili lungo le aree costiere e sulle alture del promontorio.

Il clima fresco e umido tipico della stagione invernale si manifesterà con una sensazione di freddo accentuata dal vento. Le condizioni meteo consigliano la massima prudenza per chi deve spostarsi, soprattutto sulle strade bagnate e lungo le spiagge esposte.

DOMANI – LUNEDÌ: TENDENZA AL MIGLIORAMENTO

Lunedì sarà caratterizzato da una progressiva attenuazione dell’instabilità. Secondo i modelli meteo, la perturbazione responsabile dei fenomeni piovosi si allontanerà, favorendo l’ingresso di correnti più secche e un graduale aumento delle schiarite.

Nonostante il persistere di nuvole, soprattutto nella prima parte della giornata, le piogge saranno meno frequenti e più deboli rispetto a oggi, con spazi di cielo più sereno in serata.

Consiglio pratico per i cittadini: sarà una giornata migliore per le attività all’aperto o le passeggiate tra i borghi del Gargano, pur con temperature invernali.

DOPODOMANI – MARTEDÌ: SOLE E STABILITÀ

La giornata di martedì segna un deciso cambio di scenario. Le previsioni indicano cielo in prevalenza sereno o con annuvolamenti passeggeri, assenza di pioggia significativa e condizioni più stabili dal punto di vista atmosferico. Questa pausa dall’instabilità favorirà un clima più piacevole, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con temperature in leggero rialzo e venti meno incisivi rispetto ai giorni precedenti.

La tendenza meteo sul Gargano nei prossimi giorni sta seguendo un classico profilo invernale: perturbazioni brevi e moderate, seguite da fasi più asciutte e con schiarite. I venti, spesso causa della sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici reali, continueranno a essere un elemento da monitorare, specie lungo le coste esposte al basso Adriatico.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO