Gargano, domenica 25 gennaio 2026 – Il promontorio garganico si prepara a vivere giornate dal profilo meteorologico variabile, segnate da nuvolosità, pioggia debole e venti sostenuti prima di una graduale attenuazione dell’instabilità. Analizziamo l’evoluzione climatica per oggi, domani e dopodomani.

La giornata odierna si apre sotto il segno dell’instabilità. Le previsioni indicano cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata, con possibili precipitazioni sparse, soprattutto nel pomeriggio e nella serata.

Temperature: massime contenute, con valori che si manterranno attorno ai 9–11 °C. Venti: moderati, con rinforzi possibili lungo le aree costiere e sulle alture del promontorio.

Il clima fresco e umido tipico della stagione invernale si manifesterà con una sensazione di freddo accentuata dal vento. Le condizioni meteo consigliano la massima prudenza per chi deve spostarsi, soprattutto sulle strade bagnate e lungo le spiagge esposte.

DOMANI – LUNEDÌ: TENDENZA AL MIGLIORAMENTO

Lunedì sarà caratterizzato da una progressiva attenuazione dell’instabilità. Secondo i modelli meteo, la perturbazione responsabile dei fenomeni piovosi si allontanerà, favorendo l’ingresso di correnti più secche e un graduale aumento delle schiarite.

Nonostante il persistere di nuvole, soprattutto nella prima parte della giornata, le piogge saranno meno frequenti e più deboli rispetto a oggi, con spazi di cielo più sereno in serata.

Consiglio pratico per i cittadini: sarà una giornata migliore per le attività all’aperto o le passeggiate tra i borghi del Gargano, pur con temperature invernali.

DOPODOMANI – MARTEDÌ: SOLE E STABILITÀ

La giornata di martedì segna un deciso cambio di scenario. Le previsioni indicano cielo in prevalenza sereno o con annuvolamenti passeggeri, assenza di pioggia significativa e condizioni più stabili dal punto di vista atmosferico. Questa pausa dall’instabilità favorirà un clima più piacevole, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con temperature in leggero rialzo e venti meno incisivi rispetto ai giorni precedenti.

La tendenza meteo sul Gargano nei prossimi giorni sta seguendo un classico profilo invernale: perturbazioni brevi e moderate, seguite da fasi più asciutte e con schiarite. I venti, spesso causa della sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici reali, continueranno a essere un elemento da monitorare, specie lungo le coste esposte al basso Adriatico.