CALEMBOUR

Home // Manfredonia // Quanto è buono lo scaldatello da Il forno – Nella! Parola di PulciNella (anteprima VIDEO)

"NELLA MANFREDONIA" Quanto è buono lo scaldatello da Il forno – Nella! Parola di PulciNella (anteprima VIDEO)

Ad accogliere clienti e curiosi anche PulciNella, maschera simbolo rivisitata per l'occasione del Carnevale, tra risate, foto e profumi irresistibili

Quanto è buono lo scaldatello da Il forno - Nella! Parola di PulciNella (anteprima VIDEO)

Quanto è buono lo scaldatello da Il forno - Nella! Parola di PulciNella (anteprima VIDEO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Quando la tradizione incontra il sorriso, il risultato non può che essere una festa.

È quello che è successo a Manfredonia nel negozio Il forno – Nella, in via della Croce 43, dove ha fatto tappa il Carnival Tour di StatoQuotidiano.it, trasformando una giornata qualunque in un’esplosione di colori, sapori e allegria.

Ad accogliere clienti e curiosi anche PulciNella, maschera simbolo rivisitata per l’occasione del Carnevale, tra risate, foto e profumi irresistibili. Protagoniste assolute le bontà del negozio Nella: scaldatelli fragranti, farrate della tradizione, biscotti artigianali, dolci genuini e specialità che raccontano Manfredonia meglio di mille parole. Sapori autentici, quelli che sanno di casa e di memoria.

Sul posto per StatoQuotidiano.it, con il titolare Marco Guerra, Vincenzo, Stefania, Antonio, Daniele e Mattia, tra interviste, sorrisi e racconti di una Manfredonia che ama le sue tradizioni e le sa condividere.

Il Carnival Tour continua il suo viaggio, ma da “Nella” resta il segno di una giornata speciale: bontà sensazionali, spirito di festa e quell’energia positiva che nasce solo quando comunità e territorio camminano insieme.

StatoQuotidiano.it – sempre sul posto, sempre tra la gente.

