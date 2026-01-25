Quanto è buono lo scaldatello da Il forno - Nella! Parola di PulciNella (anteprima VIDEO)

MANFREDONIA – Quando la tradizione incontra il sorriso, il risultato non può che essere una festa.

È quello che è successo a Manfredonia nel negozio “Il forno – Nella”, in via della Croce 43, dove ha fatto tappa il Carnival Tour di StatoQuotidiano.it, trasformando una giornata qualunque in un’esplosione di colori, sapori e allegria.

Ad accogliere clienti e curiosi anche PulciNella, maschera simbolo rivisitata per l’occasione del Carnevale, tra risate, foto e profumi irresistibili. Protagoniste assolute le bontà del negozio Nella: scaldatelli fragranti, farrate della tradizione, biscotti artigianali, dolci genuini e specialità che raccontano Manfredonia meglio di mille parole. Sapori autentici, quelli che sanno di casa e di memoria.

Sul posto per StatoQuotidiano.it, con il titolare Marco Guerra, Vincenzo, Stefania, Antonio, Daniele e Mattia, tra interviste, sorrisi e racconti di una Manfredonia che ama le sue tradizioni e le sa condividere.

Il Carnival Tour continua il suo viaggio, ma da “Nella” resta il segno di una giornata speciale: bontà sensazionali, spirito di festa e quell’energia positiva che nasce solo quando comunità e territorio camminano insieme.

StatoQuotidiano.it – sempre sul posto, sempre tra la gente.

messaggio promozionale