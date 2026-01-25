San Giovanni Rotondo, stop a mensa e tempo pieno al “Melchionda”: i genitori si organizzano e nasce un Comitato - PH FLP SCUOLA

SAN GIOVANNI ROTONDO – La sospensione “sine die” del servizio mensa e, di conseguenza, del tempo pieno nelle sezioni dell’infanzia e della primaria dell’edificio scolastico “Melchionda” accende la protesta delle famiglie. Dopo l’assemblea del 24 gennaio, un gruppo di genitori ha avviato la costituzione del “Comitato Genitori per la Mensa ed il Tempo Pieno – Infanzia e Primaria – Edificio Melchionda”, con l’obiettivo dichiarato di ottenere spiegazioni e soluzioni in tempi rapidi.

Secondo quanto riportato in una nota diffusa dal neonato Comitato, la scelta sarebbe stata formalizzata con la Determina dirigenziale n. 28 del 20 gennaio 2026 del Comune di San Giovanni Rotondo. Una decisione che – denunciano i genitori – sarebbe arrivata senza un confronto preventivo e con una comunicazione ritenuta tardiva, “alla vigilia” dell’entrata in vigore dello stop, generando ricadute immediate sull’organizzazione quotidiana delle famiglie: lavoro, gestione degli orari e continuità educativa.

“Vogliamo chiarezza”: dubbi sulle motivazioni e sugli investimenti effettuati

Tra le principali richieste avanzate c’è la necessità di fare luce sulle ragioni che avrebbero portato a un cambio di orientamento rispetto a valutazioni e atti precedenti. Il Comitato chiede spiegazioni anche in relazione ai lavori effettuati sull’edificio, ricordando che il plesso è stato oggetto di interventi di ristrutturazione e investimenti pubblici rilevanti.

Il punto centrale, però, resta la continuità del servizio: per i genitori la mensa e il tempo pieno devono restare garantiti presso l’edificio Melchionda, senza ipotesi di trasferimenti. Nella nota viene respinta l’eventualità – emersa, a quanto riferiscono, in contatti informali – di uno spostamento verso altri plessi, tra cui il “Forgione”, sia nell’immediato sia a partire dal prossimo anno scolastico.

Non solo un problema pratico: “tempo pieno come welfare”

La mobilitazione, spiegano le famiglie, non riguarda soltanto la logistica domestica. Il Comitato lega la vicenda a un tema più ampio: il tempo pieno come strumento di contrasto ai divari educativi e come presidio sociale, in linea con modelli già diffusi in molte realtà italiane ed europee.

A rafforzare la necessità di mensa e tempo pieno, viene citata anche l’introduzione della “settimana corta” nelle scuole dell’infanzia e della primaria della città: una riorganizzazione che, secondo i genitori, rende ancora più importante un servizio strutturato e stabile, anche sotto il profilo nutrizionale.

Le ricadute: didattica, bambini, lavoro e territorio

Nel documento vengono evidenziate inoltre conseguenze didattiche ed educative. Per l’infanzia, raccontano alcuni genitori, l’assenza della mensa costringe oggi molte famiglie a ritirare i bambini intorno alle 13, riducendo il tempo scuola e interrompendo la routine educativa. Per la primaria, la riduzione delle ore potrebbe incidere sulla programmazione, sulla continuità degli apprendimenti e sulla regolarità delle attività.

C’è infine un passaggio che guarda al territorio: mensa e tempo pieno, sottolinea il Comitato, hanno anche un impatto economico e occupazionale, perché attivano lavoro e servizi e contribuiscono a sostenere la continuità lavorativa del personale scolastico, in un momento già segnato dalla denatalità.

“Soluzioni urgenti, confronto leale”

Pur dichiarando di non voler indicare soluzioni tecniche – competenza che attribuiscono a Comune e istituzioni scolastiche – i genitori chiedono risposte rapide, per evitare che l’emergenza diventi “un danno educativo”. Il Comitato si dice disponibile a un confronto “leale e costruttivo” con Dirigenza scolastica e amministrazione comunale, ribadendo però che la priorità resta una: ripristinare e garantire mensa e tempo pieno al Melchionda.

Lo riporta foggiatoday.it