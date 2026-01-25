Serie C, girone C: Latina-Foggia 2-0, i satanelli affondano in trasferta

Al “Francioni” di Latina, il Foggia subisce una nuova battuta d’arresto lontano dallo Zaccheria, cedendo 2-0 contro i padroni di casa e collezionando l’ottava sconfitta stagionale in campionato. A decidere la partita sono state le reti di Fasan al 32’ e di Parigi all’40’ del primo tempo, con i rossoneri mai realmente in partita.

Il tecnico Enrico Barilari, costretto a rinunciare a Castorri, ha optato per un audace 4-2-3-1, ma la scelta si è rivelata deleteria. Il Foggia ha faticato a contenere la mediana del Latina, concedendo spazi e verticalizzazioni che i padroni di casa hanno sfruttato con facilità. I rossoneri hanno mostrato scarsa incisività in fase offensiva: Cangiano poco coinvolto, D’Amico sterile e Bevilacqua impreciso nelle uscite palla al piede.

Dal canto suo, il Latina di Volpe ha gestito la partita con lucidità, sfruttando il duo Fasan-Riccardi tra le linee e trovando facilmente la via del gol. La reazione del Foggia è stata quasi inesistente, con i cambi di Barilari – tra cui Giron, Oliva, Morelli, Sylla e Menegazzo – incapaci di invertire la rotta. L’unica occasione significativa dei satanelli arriva addirittura al 96’, con una punizione di Petermann respinta dall’estremo difensore Mastrantonio.

Con questo risultato, il Foggia conferma le difficoltà in trasferta e la mancanza di continuità, mentre il Latina consolida la propria posizione in zona playoff. Una prestazione preoccupante, che mette in evidenza problemi tattici e motivazionali, su cui Barilari dovrà intervenire già nei prossimi match.

Tabellino

Latina (3-4-2-1): Mastrantonio; Marenco, Carillo, Calabrese; Ercolano, Lipani (17’st Hergheligiu), De Ciancio, Tomaselli (28’st Cioffi); Fasan (28’st Vona), Riccardi (17’st De Cristofaro); Parigi (45’st Ekuban). Allenatore: Volpe

Foggia (4-2-3-1): Perucchini; Buttaro (9’st Morelli), Minelli, Rizzo, Olivieri (9’st Giron); Garofalo (22’st Menegazzo), Petermann; Winkelmann (9’st Oliva), D’Amico, Cangiano; Bevilacqua (22’st Sylla). Allenatore: Barilari

Arbitro: Cerbasi di Arezzo

Assistenti: Testai di Catania, Rossini di Genova

Quarto ufficiale: Colelli di Ostia Lido

Marcatori: 32’ pt Fasan (L), 40’ pt Parigi (L)

Ammoniti: Calabrese (L), Winkelmann (F)

Lo riporta foggiatoday.it