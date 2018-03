Scandalo sanità, archiviazione per Vendola. Tedesco e De Caro si autosospendono dal Pd

Di:

Sono in corso nel tribunale di Bari gli interrogatori di garanzia delle sette persone – cinque arrestate e due interdette dalla professione ( Inchiesta ) – a cui ieri la magistratura barese ha fatto notificare misure cautelari nell’ambito di una delle inchieste sulla gestione della sanità pugliese. La Procura aveva chiesto l’arresto di 24 persone ma per 15 di loro il gip ha respinto la richiesta cautelare; il giudice si e’ invece riservato di decidere sull’interdizione di, direttore amministrativo dell’Istituto ‘De Bellis’ di Castellana Grotte (fonte ANSA).– IL Gip ha disposto l’archiviazione per il Presidente della regione Puglia. Il provvedimento è stato depositato ieri giovedì 24 febbraio. “Dopo anni e anni di intercettazioni telefoniche, di controlli, di radiografia della mia azione di governo, questa è la mia seconda archiviazione. I giudici, sia gli inquirenti che il gip, scrivono che in nessun atto, in nessuna parola da parte mia c’è una condotta che abbia un profilo penalmente rilevante.e la lettura del decreto di archiviazione della mia posizione per me è una ragione di grande soddisfazione”. Lo ha detto il presidente della regione Puglianel corso della conferenza stampa convocata questo pomeriggio per dare notizia dell’avvenuta archiviazione disposta dal gip della sua posizione all’interno dell’inchiesta sulla sanità in Puglia.“È molto interessante la lettura del decreto della richiesta di archiviazione fatta dai pm – ha ribadito Vendola – perché consente di inquadrare bene i fatti e avere giudizi sereni. Dopo 4 anni di indagini a tappeto dunque non solo non emerge nessun profilo di reato nei confronti della mia persona e neanche nei confronti dell’attuale mio capo di gabinetto, ma ci sono anzi circostanziate testimonianze di quale fosse lo stile che ha sempre contraddistinto la mia condotta sempre nella vita pubblica,m cioè l’interesse e la difesa dell’interesse collettivo. Da questo punto di vista rivendico ogni singolo atto e ogni singola parola o telefonata che ho fatto nell’esclusivo interesse della cosa pubblica e della comunità pugliese”. Per quanto riguarda il meccanismo dello spoil system Vendola ha ribadito che “lo spoil system è previsto dalla legge, nel senso che la legge affida ai governi regionali la selezione dei manager sanitari attraverso un mandato di natura fiduciaria. Pur tuttavia voglio rivendicare il fatto di non aver mai adoperato questo criterio. Nelle migliaia e migliaia di pagine di intercettazioni, voi potete accorgervi di una ossessione ricorrente mia e del mio capo di gabinetto. L’ossessione è chiedere sempre ‘ma è una persona perbene?’ ‘è una persona competente? È una specie di ritornello ossessivo che ritorna sempre. Non troverete nulla su di me. Io ho cercato di uscire dalla logica dello spoil system. Semplicemente io non l’ho applicato perche ho selezionato molti manager dal passato, molti manager che vivevano all’interno del sistema del mio predecessore, da”. Vendola poi ha parlato di un vero e proprio “modello pugliese” da estendere oltre i confini regionali per farlo diventare “modello nazionale”, quello cioè di provare a trovare un altro percorso per selezionare il management “con selezionatori che non siano dei politici e con criteri i più obiettivi possibili”. “In Puglia – ha detto Vendola – abbiamo cominciato la più grande rivoluzione possibile in questo campo, abbiamo fatto la legge più all’avanguardia in Italia, stiamo compiendo un lavoro enorme di formazione e selezione di manager il cui percorso terminerà tra qualche settimana quando ci sarà il cambio del management”.Ad una domanda poi di un giornalista sull’e sulla loro pubblicazione sui giornali, Vendola ha detto: “non ho affatto cambiato idea perché oggi ho potuto fare una conferenza stampa dove posso difendermi, posso rigettare naturalmente interpretazioni che mi sembrano frutto di errore dovuto ad una lettura forse troppo frettolosa degli atti. Ma non penso di dover inveire contro quel gip che non era competente e che ha voluto fare quelle annotazioni. Le ha volute fare io sono qui libero di parlare e di spiegare il contesto. Io non sono scontento delle intercettazioni telefoniche perché non c’è alcun dubbio che comunque svelino un certo livello di spregiudicatezza nella gestione della cosa pubblica e una contiguità tra cosa pubblica e circuiti affaristici che va assolutamente spezzato. Ma per me è utile ed è utile per i cittadini potersi confrontare con il potere nella sua trasparenza. Io non mi sento ferito nei miei diritti e nelle mie prerogative. Io sono qui e mi sto difendendo. Cerco di farlo con garbo perché rispetto il lavoro dei magistrati”.. “Dopo aver accorpato le due Asl di Lecce affidandole al commissario straordinarioper 14 mesi, ci siamo trovati di fronte, al momento della nomina di direttore generale, ad una vecchia normativa nazionale che avrebbe impedito la nomina dello stesso Rollo (essere dipendente di una Asl escludeva la possibilità di diventarne il direttore ndr). Con la modifica del titolo quinto però i poteri in quella materia sono passati dal legislatore nazionale a quello regionale. Noi siamo intervenuti ( e ricordo che la norma fu approvata in commissione all’unanimità) perché sentivamo necessaria garantire la continuità nella gestione di quella Asl”. Infine sul caso Sanapo Vendola ha parlato “di qualche equivoco di troppo” e ha ricordato i motivi per i quali ha chiesto la rimozione. “L’anomalia era rappresentata da Sanapo che riceveva nell’ufficio politico del mio vice presidente cittadini, conoscenti etc. Non mi piaceva l’idea che un dirigente della Asl facesse queste cose in una sede politica”.– “Dopo aver attentamente valutato la situazione determinatasi a seguito delle iniziative giudiziarie che mi riguardano, e per consentire al mio partito, al mio gruppo, e al Senato tutto di valutare con grande serenita’ ed equita’ le circostanze e le richieste che sono state avanzate a mio carico, dichiaro di autosospendermi dal partito e dal gruppo senatoriale del Pd”. Lo ha detto all’ANSA il senatore del Pd, Alberto Tedesco, per il quale la magistratura barese ha chiesto ieri l’arresto alla giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, che se ne occupera’ il primo marzo prossimo. (fonte: ANSA).– “Ringrazio la segreteria del mio partito per il sostegno che mi ha dimostrato, ma confermo ugualmente la mia autosospensione dall’incarico di capogruppo del Pd al Consiglio regionale della Puglia”. Lo dichiara il consigliere”Nei prossimi giorni – aggiunge – spiegherò le motivazioni della mia decisione ai conisiglieri del gruppo, ribadendo loro che non c’entro nulla con le circostanze che mi vengono ingiustamente attribuite, ovvero quelle di aver aiutato un mio parente a superare un concorso al quale ha partecipato ma che non ha mai vinto”. “In questi anni, nel corso dei quali ho fatto politica – aggiunge Decaro – sono stato sempre apprezzato per le mie scelte e per il mio operato in qualita’ di ammnistratore pubblico, lavorando con correttezza nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini che mi hanno sempre ripagato con stima, affetto e gratitudine”. “Ora – precisa – devo continuare a dimostrare loro che sono la stessa brava persona cui hanno dato fiducia, ed è anche per coerenza con l’onestà dei miei comportamenti che ho deciso di autosospendermi dall’incarico di capogruppo”. “Confido nel lavoro della magistratura, in cui credo fermamente – conclude – per fare chiarezza su una vicenda con la quale, lo ribadisco, non ho nulla a che fare; e dalla quale, spero molto presto, riuscirò a dimostrare la mia totale estraneità”.Redazione Stato