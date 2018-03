Manfredonia, cittadini: “via Colombo e Giordani, dopo le piogge i crateri” (FOTO)

Di:

Manfredonia – “BUONASERA Statoquotidiano; vi scrivo per un aiuto: un articolo sul manto stradale, se può definirsi tale, che abbiamo qui. Dopo le ultime piogge si sono aperti veri e propri crateri; soprattutto all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e Giantommaso Giordani c’è un buco molto largo e molto profondo. Quando piove questo ‘cratere’ si riempie d acqua rendendo impossibile attraversare la strada. In questa città si pensa tanto al Carnevale e ad erogare soldi per questa o quella festa; quando ci si occuperà di mettere al sicuro queste strade, più simili a corsie per fare motocross che altro”. “Chiediamo che qualcuno intervenga. Grazie”.

