Agnelli: “Una sconfitta che brucia”

“Sapevamo della forza del Brescia, dell’importanza della gara, per i 3 punti, perchè vincere allo Zaccheria offre qualcosa in più a tutti, a livello caratteriale siamo stati a tratti poco lucidi nel gestire determinate situazioni che, in questo ultimo periodo, avevamo sempre amministrato bene, una sconfitta che brucia soprattutto per l’ambiente che è tornato ad essere quello di sempre”.

Non può che trapelare amarezza, dalle parole del capitano rossonero, Cristian Agnelli, chiamato ad analizzare, a caldo, la partita disputata allo Zac e persa contro il Brescia. In casa Foggia, però, la parola d’ordine è equilibrio, in vista della prossima uscita stagionale, tra soli tre giorni, in Piemonte: “C’è da affrontare una gara importante, siamo chiamati a preparare una partita in due giorni, bisogna lavorare molto a livello mentale e portare a Novara tutta l’esperienza che ha questa squadra”.

“Il Brescia ha vinto la partita anche sotto l´aspetto nervoso, noi siamo stati meno brillanti e siamo arrivati più tardi sulla palla”. Così, Mister Stroppa, apre la conferenza stampa immediatamente dopo la disputa del match, di questo pomeriggio, contro il Brescia. Poi, l’analisi del tecnico rossonero entra nei dettagli: “Il primo tempo è stato equilibrato e siamo stati bravi ad andare in vantaggio, nel secondo tempo, invece, abbiamo sbagliato nelle ripartenze e nel palleggio, a tal proposito potevamo fare meglio nelle ripartenze che il Brescia ci stava concedendo, il Brescia, poi, è rientrato in partita e l´episodio del rigore mi lascia perplesso”. E, sui suoi ragazzi aggiunge: “La partita è stata preparata bene e credo che la mia squadra potesse fare qualcosa in più ma non è facile dopo quattro vittorie ed aver speso così tanto essere al 100%, non sempre si può vincere meritando e strameritando, non perderla sarebbe stato importante, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e preparare al meglio la partita di Novara”.

