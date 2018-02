Tasso “Ribadisco quanto detto. Non cadiamo nella pressione dei nostri avversari”

Di:

Manfredonia, 25 febbraio 2018. “Analizzata la situazione e valutate le circostanze con i miei legali, ritengo che la mia posizione non sia incompatibile con le regole del Movimento 5 Stelle. Questo perché un reato estinto dieci anni fa per prescrizione in fase di appello non può ritenersi equivalente ad una sentenza di condanna. Tale sarebbe solo una sentenza passata in giudicato. Ne è riprova il fatto che non è stato mai iscritto nulla nel Casellario Giudiziale. Ugualmente pulito è il Certificato dei carichi pendenti, il che significa che non vi sono procedimenti ancora in corso a mio carico, nétantomeno denunce o querele di nessun tipo (vedasi certificato ex art. 335 depositato). Pertanto, non mi si può assolutamente definire “condannato” ed incompatibile con la candidatura. Né mi si può accusare di aver mentito o omesso notizie relativa ad una situazione processuale, ripeto, ESTINTA, quindi inesistente.

Non ritengo, pertanto, che una questione penale, risalente a 18 anni fa e definita da 10 anni senza conseguenze a mio carico, possa ledere l’immagine mia e del Movimento. In buona fede, non ho segnalato la cosa al momento della candidatura perchè la ritenevo così lontana nel tempo, e priva di conseguenze, da essere irrilevante. Mi auguro che il collegio dei probiviri organo di garanzia del Movimento , con oggettività ed autonomia, valuti serenamente il mio caso senza cedere alla pressione mediatica dei nostri avversari”.

Lo dice in una nota Antonio Tasso, candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera, collegio uninominale Manfredonia – Cerignola.

Tasso ha dunque ribadito quanto detto in un video pubblicato ieri, prima della diffusione della vicenda a livello nazionale. Come risaputo, sulla tematica è intervenuto con un post anche il candidato premier Luigi Di Maio: attesa per una decisione finale del M5S.

