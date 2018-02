Di:

Manfredonia, 25 febbraio 2018. “Forza Italia offre opportunità a tutti. Il nostro resta un partito libero e aperto a quanti hanno voglia di offrire la loro professionalità e competenza; la nostra è una ricerca responsabile delle soluzioni migliori, davanti abbiamo una rivoluzione da operare”. Così l’avv. Giandiego Gatta – candidato per la coalizione del centrodestra alla Camera, nel collegio uninominale Manfredonia – Cerignola -, – nel corso di un incontro svoltosi ieri a Palazzo dei Celestini, alla presenza tra l’altro dell’europarlamentare Barbara Matera e dei consiglieri comunali Cristiano Romani, Eliana Clemente, Antonio Conoscitore e Leonardo Taronna.

Nel corso dell’incontro, Gatta ha precisato i punti fermi del suo programma: “Sostenere le piccole e medie imprese sarà una nostra priorità perché rappresentano lo zoccolo duro dell’economia del Paese e faticosamente portano avanti le loro attività”.

“Il mio punto di forza – ha continuato l’avvocato sipontino – è la lealtà con cui ho sempre operato, tutti mi conoscono e conoscono il modo in cui lavoro ed è per questo che cammino a testa alta senza dover mai cambiare strada e abbassare lo sguardo di fronte a nessuno.”

“L’elezione di Gatta sarebbe un meritato riconoscimento per un uomo che ha sempre dato tutto alla sua terra, non si è mai risparmiato nell’affrontare le criticità del territorio; la politica deve essere ascolto ed impegno ma soprattutto verificabile, bisogna chiedersi cosa si vuole fare in concreto per rappresentare al meglio i cittadini”, ha aggiunto Sergio Silvestris, candidato al Senato, che ha precisato “Resta un impegno legato soprattutto all’agricoltura, a quello che è nostro e molto spesso ci è stato tolto; non vogliamo più vederci togliere ciò che ci appartiene per essere poi sfruttato da altri: la Puglia ha potenzialità infinite, quanto può servire a diventare la regione più bella d’Italia”.

video



Presente anche l’europarlamentare Barbara Matera: “Il vostro affetto mi travolge ogni volta che torno a Manfredonia e dimostra come Gatta e Silvestris riescano a coinvolgere tanta gente che crede ancora nell’onestà. Ci vuole un governo forte per essere rappresentati in Europa e loro possono farlo con professionalità: conosco personalmente Giandiego e Sergio e so quanto tengano ai loro luoghi d’origine.”

“Ci vuole più buona politica, siamo ad un punto di svolta ed è il momento di guardare all’Italia con maggiore fiducia”, ha detto tra l’altro nel suo intervento Leonardo Taronna, consigliere comunale FI di Manfredonia.

Sui temi principali del programma intervengono anche Cristiano Romani, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ed Eliana Clemente, consigliere comunale che rispettivamente precisano: “Manderemo subito a casa la sinistra che da cinque anni malgoverna il Paese, questa legge darà stabilità al governo e per questo non avremo bisogno di fare ‘inciuci’ con nessuno”, “la famiglia resta il nucleo fondamentale della società ma non viene agevolata in nessun modo anzi è sempre più bistrattata, c’è bisogno di una pensione per le casalinghe, pari opportunità maggiormente tutelate e consistenti assegni familiari.”

A cura di Libera Maria Ciociola

Manfredonia, 25 febbraio 2018

fotogallery Libera Maria Ciociola