INCENDIO BRESCIA (PH TGCOM)

Di:



(ANSA) – BRESCIA, 25 FEB – Un incendio è scoppiato poco prima delle 2 nella discoteca Art di Desenzano del Garda (Brescia). Nel locale si trovavano circa 700 persone che sono state immediatamente evacuate. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e 118 (anche con l’elisoccorso). Diciassette persone sono state trasportate negli ospedali della zona per intossicazione, altre 52 si sono presentate direttamente ai pronto soccorso con problemi respiratori. Nessuno appare in pericolo di vita. “A causa di un guasto alla macchina dell’aria – ha spiegato su Facebook la proprietà – si è verificato un incendio esterno con immissione di fumo all’interno della nostra casa Art”. Dalla prima ricostruzione il fumo dell’incendio che ha costretto ad evacuare la discoteca sarebbe entrato nei bocchettoni dell’aria e arrivato così nel locale. Incendio discoteca Brescia,17 ricoverati ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.