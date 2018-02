“Italia agli italiani”, Fiore a Foggia

Di:

Lunedì 26 febbraio alle ore 21,30 a Foggia in Via Duomo all’interno dell’”Altro Cinema” Cicolella il Segretario Nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, candidato Premier per la lista ITALIA AGLI ITALIANI, terrà una conferenza stampa con il popolo della Capitanata, al suo fianco i dirigenti regionali, provinciali iscritti e simpatizzanti ed i candidati alla Camera ed al Senato.

L’incontro spiegherà alla cittadinanza il programma elettorale ed i motivi dell’alleanza con Fiamma Tricolore e tantissime altre realtà nazional popolari italiane.

In un clima politicamente infuocato, pianificato da mesi dai media di regime (gruppo Espresso/Repubblica) dove anche alti livelli istituzionali hanno prestato il fianco al tentativo di non far parlare Forza Nuova nelle piazze italiane, Foggia diventa tappa centrale nel dibattito del panorama politico italiano; ad ogni tentativo di sopprimere nostre iniziative la lista ITALIA AGLI ITALIANI i candidati ed i dirigenti forzanovisti hanno risposto con maggiori impegni elettorali e attività di militanza sul proprio territorio.

Nell’ultima settimana di questa campagna elettorale nella sola Capitanata sono oltre 20 gli impegni nelle piazze tra comizi, gazebo ed incontri pubblici: una classe dirigente combattiva e che non arretra di un centimetro.

Presenzieranno il Coordinatore Regionale Mimmo Carlucci, il Segretatrio Provinciale Massimo Battaglino, i Segretari Cittadini della Capitanata ed i candidati al Senato Luigi Palladino (uninominale Foggia), Oriana Moscatelli (capolista al Senato) e Angelo Maglione, nonché i candidati alla Camera Margherita Matrella (unnominale Foggia) , Mattia Calorio( capolista alla camera), Domenico Carlucci, Vittoria Massaro, Armando Dell’Oglio (uninominale San Severo) Giuseppe Prencipe (unnominale Manfredonia) .

Non si ferma un fiume in piena! avanti verso la Rivoluzione!

Italia Agli Italiani!