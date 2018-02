Meteo Gargano, domani attesa neve a bassa quota

Di:

Bari. METEO Puglia: un nuovo sistema perturbato risale da SO portando un peggioramento del tempo con rovesci e temporali, anche di moderata o forte intensità, sui settori ionici e il Salento nel corso della serata. Fenomeni più blandi e localizzati sono invece attesi tra medio-alta Puglia e Molise. Temperature in ulteriore calo, con clima freddo la notte. Neve in calo dalla serata sino a bassa quota tra Molise e alta Puglia. Venti deboli variabili ma con tendenza a rinforzo dai quadranti settentrionali, sino a moderati-tesi. Zero termico nell’intorno di 1650 metri. Mari tendenti a molto mossi.

FASE SPESSO INSTABILE SUL SUD-EST, INVERNO LA PROSSIMA SETTIMANA: Anche il basso versante adriatico si appresta a vivere un’intensa ondata di gelo in arrivo dalla Siberia. Tempo ancora instabile nel corso del fine settimana con piogge e qualche temporale specie su settori ionici e Salento; neve inizialmente oltre i 1000/1300m ma in graduale calo sino a bassa quota a cavallo della nuova settimana tra Molise e alta Puglia. Il tempo si manterrà instabile anche tra lunedì e mercoledì con nubi e precipitazioni soprattutto tra Molise orientale, medio-alta Puglia e Lucania, nevosi a tratti sino in pianura o sulle coste di Molise e Puglia. Tendenza a miglioramento da mercoledì in attesa di un successivo peggioramento tra giovedì e venerdì.

Temperature in brusco calo da domenica sera-notte con valori sotto zero anche in pianura, -10/-15°C in montagna. (fonte: 3bmeteo)