Sconfitta spettacolare del Manfredonia al Miramare, continua la crisi

Stadio Miramare di Manfredonia (immagine d'archivio)

Manfredonia, 25 febbraio 2018. NUOVA sconfitta per il Manfredonia calcio in campionato. Spettacolare questa volta la battuta d’arresto avvenuta nel pomeriggio al Miramare contro la Polisportiva Sarnese. Marcatori: 17º pt Calemme (Sarnese,) 28º e 40º Manfrellotti; 6º st Vatiero (Manfredonia) 8º Elefante su rigore, 28º Stoppiello, 31º La Porta, 41º Talia, 44º Rinaldi. Per i sipontini, che in settimana avevano esonerato nuovamente mister Baratto, la salvezza è sempre più lontana: sono 11 (12-23) i punti che distaccano il Manfredonia dalla quart’ultima Aversa Normanna, mentre la terz’ultima (Frattese) resta a quota 18, dunque a 6 lunghezze dai biancocelesti. (A cura di Sipontina Prencipe, Manfredonia) Analisi: Gioco scarso del Manfredonia, ottimo degli avversari. Mediocre l’arbitraggio. Formazioni: Manfredonia: Simone, Granatiero, Tristano, Martino, Mazzei, Esposito,

Vatiero, Joof, Amendola, La Porta, La Forgia. All.: Gargiulo Eduardo A Disposizione: Grasso, Diomande, Rubino, Stoppiello, Genchi, Orlando,

Buenza, Abbate, Rinaldi. Sarnese: Russo, Tortora, Auriemma, Ansalone, Langella, Arpino, Nasto, Nappo,

Manfrellotti, Calemme, Elefante. All.: Condemi Carmelo A Disposizione: Di Donato, Rizzo, Petricciuolo, Agrillo, Pisaniello,

Sorriso, Talia, Cacciottolo. Arbitro: Mario Milana (Trapani) 1° Assistente: Riccardo Pintaudi (Pesaro) 2° Assistente: Emanuele Santoruvo (Piacenza) Note: Giornata fredda. Al 19° minuto del 2° tempo, espulso Esposito (Manfredonia.) Risultati altre gare Sporting Fulgor-Az Picerno 1-1 Città Di Gragnano-San Severo 0-1 Taranto-Francavilla 3-1 Team Altamura-Frattese 1-0 Manfredonia-Sarnese 4-5 Turris-Audace Cerignola 1-1 Potenza-Aversa Normanna 3-0 Cavese-Pomigliano 3-0 Nardò-Gravina 2-2 Classifica Potenza 62 Cavese 57 Audace Cerignola 50 Taranto 49 Team Altamura 47 Gravina 43 Az Picerno 40 Nardò 39 Pomigliano 28 Sarnese 27 Città Di Gragnano 27 San Severo 25 Turris 24 (-4 pen.) Francavilla 24 Aversa Normanna 23 Frattese 18 Manfredonia 12 (-2 pen.) Sporting Fulgor 11 Prossimo Turno, 26° Giornata Audace Cerignola-Aversa Normanna Az Picerno-Cavese Gravina-Città Di Gragnano Francavilla-Manfredonia Pomigliano-Potenza Frattese-Sporting Fulgor Nardò-Taranto Sarnese-Team Altamura San Severo-Turris Sconfitta spettacolare del Manfredonia al Miramare, continua la crisi ultima modifica: da

