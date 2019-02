Quando il Carnevale di Manfredonia era nella lotteria nazionale

Di:

Nel 2002, in occasione della 49^ Edizione del Carnevale Dauno, grazie all’impegno politico dell’on. Tonio Leone, componente della Commissione del Ministero delle Finanze, il Carnevale della nostra Città entrò nella Lotteria Nazionale abbinato al Festival di Sanremo, al Carnevale di Viareggio e di Putignano. Lo stesso inserimento del nostro Carnevale nella Lotteria Nazionale avvenne anche nel 2004 nel corso della 51^ Edizione del Carnevale Dauno.

Nel corso degli anni, durante il Carnevale in loco si sono tenute altre importanti lotterie, delle quali vale la pena ricordare: Nel 1987 – Lotteria di “Zepèppe”- 1° Premio- Crociera nel Mediterraneo per due persone- Agenzia Carpano-Viaggi e Turismo; Nel 1993 – Lotteria di “Zepèppe”. (I vincitori della Crociera furono Raffaele Prota e Antonio Di Iasio); Nel 1994 – Lotteria di “Zepèppe”; Nel 1995- 42^ Edizione- 2° premio Lotteria “Zepèppe” – Crociera Spagna-Costa Azzurra-Baleari – messa sempre in palio dall’Agenzia Carpano –Viaggi e Turismo del compianto amico Angelo Carpano; Nel 1997 – Lotteria di “Zepèppe”- “A Farrete cavete” e di “S.Valentino”, con premi vari di valore per i vincitori.

fotogallery archivio di Franco Rinaldi