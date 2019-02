De Leonardis “Straordinario successo delle primarie del centrodestra”

Di:

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Lo straordinario successo di partecipazione alle primarie a Foggia e Bari ha premiato la scelta di coinvolgere il popolo del centrodestra per una decisione così delicata e importante, facendo prevalere l’unità della coalizione e il buonsenso a logiche spartitorie e circoscritte a poche persone, e tenendo nella necessaria, dovuta considerazione le realtà dei rispettivi territori.

Una scelta che ha prodotto anche un grande entusiasmo, che deve continuare ad essere alimentato nei mesi che ci separano alle elezioni amministrative ed europee, per la vittoria alle urne che sarebbe significativa anche in prospettiva, per offrire e garantire agli elettori pugliesi una valida alternativa al disastroso esecutivo Emiliano.

Ringrazio quindi quanti si sono recati in massa ai seggi, nonostante la giornata festiva e il freddo, sottoponendosi anche a tratti a file estenuanti. E quanti hanno partecipato da candidati a un confronto che non è mai diventato uno scontro, che agli interessi e alle aspettative personali hanno privilegiato la lealtà e la consapevolezza di appartenere alla stessa squadra. Una squadra vincente e dalle potenzialità per gran parte ancora inespresse”.