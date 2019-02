Impagnatiello (Nursind) “Ospedale di Manfredonia, basta utilizzare ovunque il jolly infermiere”

Di:

Con la delibera 214 del 18 febbraio conosciamo il valore dell’ospedale di Manfredonia,la metà della metà rispetto a Cerignola e San Severo.

In realtà gli indici di funzionalità,di criticità regionale e performance danno ragione ai calcoli (la sensazione è che ormai in ospedale si acceda per fare fotocopie e non per curarsi).

Quando però questa direzione generale crede di utilizzare gli stessi indici per spostare infermieri “o magari moltiplicarli” e aprire nuovi reparti come sindacato di categoria riteniamo doveroso chiarire alcuni punti. Di sicuro un miracolo è stato fatto; La presenza del medico competente che a Manfredonia molti infermieri (professione usurante) non vedono da anni, nonostante il dlgs 81/08 sulla sorveglianza sanitaria sia chiaro e valido per tutto il personale. A lui è stato affidato il compito di rastrellare gli infermieri sani e robusti da alcuni servizi con basse performance per un eventuale trasferimento nel nuovo reparto di lungodegenza.

I numeri e gli indici sappiamo darli e leggerli anche noi,la differenza però stA nel guardare in faccia gli ammalati.

Il confronto con questa azienda non è mai avvenuto ( eppure la sinergia costante con Chi utilizza oltre il 30% delle risorse sanitarie consente in altri paesi risparmi di milioni di euro). Saremo troppi quando smetteremo di fare gli amministrativi,gli ausiliari,i paramedici gli autisti, quando smetterete di utilizzare ovunque il jolly infermiere.

Quando questa azienda investirà nelle figure vacanti,perché l’assistenza passerà per i numeri ma dietro i numeri ci sono persone.

Michelangelo Impagnatiello,

Segretario aziendale Nursind