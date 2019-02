Di:

Non poteva mancare la fattura elettronica all’elenco degli strumenti usati dai criminali informatici per sottrarre denaro alla gente. L’allarme è stato lanciato proprio in questi giorni dal sindacato dei commercialisti che chiede una revisione del sistema per proteggere i dati dei contribuenti. Di cosa si tratta? Battezzata come la truffa dell’iban sulla fattura elettronica, questo stratagemma è tanto semplice quanto geniale. Il punto però è che proprio la facilità con cui può essere realizzato lo rende replicabile su vasta scala. Sono già in molti ad essere caduti nella frode: lo testimoniano le numerose segnalazioni ricevute ad oggi dalle banche. Di cosa si tratta e come viene attuata?

fonte www.laleggepertutti.it