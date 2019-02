Presto ricevuti in Comune Emanuele Nardella e Gaia Carella

Di:

Foggia, 25 febbraio 2019. “Siamo orgogliosi del risultato conseguito da due nostri giovani concittadini, Emanuele Nardella e Gaia Carella, i quali hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’oro e di bronzo ai campionati europei giovanili che si sono svolti a Foggia nella loro categoria: le medaglie di Emanuele e Gaia sono le medaglie di una città che non si arrende, che lotta e compete ad ogni livello”.

Il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore Michele Del Sordo così commentano l’incredibile risultato dei due allievi sanseveresi, nati e cresciuti sportivamente nel Club Scherma San Severo, che hanno aperto il cuore di tutti nei campionati europei: “Emanuele e Gaia sono stati fantastici – aggiungono Miglio e Del Sordo – a loro, alle loro famiglie, che così tanti sacrifici hanno compiuto insieme ai ragazzi, al presidente della Federscherma il sanseverese avv. Matteo Starace, all’attuale presidente del Club di San Severo avv. Gaspare Venditti, formuliamo le felicitazioni non solo nostre, ma dell’amministrazione comunale tutta. Nei prossimi giorni provvederemo a ricevere ufficialmente a Palazzo di Città Emanuele e Gaia, non appena i loro impegni sportivi lo consentiranno, per una pubblica cerimonia di premiazione al fine di sottolineare ancora di più i loro meriti per questo risultato di portata storica per la città di San Severo!”.