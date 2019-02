Primarie Foggia, Gatta “Ora avanti con Franco Landella”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Il vento è cambiato: il popolo di centrodestra c’è e ieri ha partecipato con entusiasmo ad una grande festa democratica a Bari e a Foggia. Con il sindaco Franco Landella, Forza Italia si conferma come partito attrattivo e radicato sul territorio. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno dato il loro contributo, facendo registrare un’affluenza straordinaria in Capitanata. Da oggi inizia una campagna elettorale importante a sostegno di Landella, che è stato evidentemente premiato dagli elettori per la sua azione alla guida di Foggia. Possiamo e dobbiamo vincere, con una coalizione unita e coesa, per poi guardare con fiducia anche alle prossime elezioni regionali”.

LANCIO

Terminate le operazioni di voto per le primarie del centrodestra, si attende lo spoglio che al momento in cui scriviamo non ha ancora avuto inizio. Si sta procedendo al confronto fra votanti e schede consegnate. Secondo le prime stime, hanno votato oltre 13.258 foggiani.

Lo svolgimento é stato regolare, senza incidenti. Circa 100 le persone impegnate nell’organizzazione per un evento che il centrodestra sperimenta per la prima volta. In corsa Franco Landella per Fi, Luigi Miranda per la Lega, Leonardo Iaccarino per l’Udc. Le ultime primarie per scegliere il sindaco risalgono al 2014. Le ha organizzate il centrosinistra portando alle urne 8796 votanti,.

FOTOGALLERY