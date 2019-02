“Progetto Martina” a cura del Lions club Manfredonia host

Di:

Manfredonia, 25 febbraio 2019. La mission del “PROGETTO MARTINA” è la lotta ai tumori con la cultura. Solo la cultura permette al singolo individuo di operare scelte consapevoli in grado di ridurre il proprio rischio di contrarre un tumore o di non diagnosticare precocemente la sua presenza.

L’ambito scolastico rappresenta, il luogo ideale dove dialogare con tutti i giovani, cercando di creare e rafforzare un’adeguata cultura sanitaria.

Pertanto, sabato 16 novembre 2018, il LIONS Club MANFREDONIA Host, ha organizzato un seminario, che ha coinvolto tutte le classi del quarto anno, al Polo Tecnologico “Rotundi-Fermi” (Industriale, Nautico, Geometri).

L’incontro ha avuto come relatori due medici Lions, il Dott. Renato Sammarco ed il Dott. Giovanni Lauriola, e la partecipazione dell’Ing. Salvatore GUGLIELMI, Presidente Circoscrizione Lions Puglia Settentrionale.

La metodologia di comunicazione è rigorosa, le “lezioni” sono tenute da medici esperti, e sono preparate in accordo con società scientifiche nazionali (Oncologi, Ginecologi, Urologi, ecc.) nel rispetto delle linee guida del progetto.

Gli studenti compilano un questionario al termine di ogni incontro, e ciò permette di ottimizzare la metodologia di comunicazione e di monitorare i risultati.

I risultati in termini di efficacia a distanza, documentati dai questionari che gli studenti compilano “negli anni successivi al corso”, sono entusiasmanti; il 50% circa degli studenti ha cambiato stile di vita, ed è quindi possibile stimare che questi giovani, grazie alle informazioni ricevute, avranno una riduzione di rischio di contrarre un tumore, nell’arco della loro vita, del 30-50%.

Ogni anno il Progetto Martina coinvolge circa 150.000 studenti italiani di età compresa tra i 16-18 anni, e moltissime scuole ormai aderiscono al Progetto.

L’iniziativa partì a cura dei Lions di Padova, sollecitati da Martina, una giovane donna colpita da un tumore, che con insistenza ripeteva: “informate ed educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute”.

Gli ottimi risultati ottenuti, sia in termini di gradimento che di efficacia, convinsero i Lions italiani a trasformare l’ormai pluriennale buona esperienza dei Lions padovani in un progetto denominato appunto “Progetto Martina” ed attuato in modo continuativo e coordinato a livello nazionale. www.progettomartina.it

Il Dirigente Scolastico, Ing. Michele Gramazio con il Vicario Ing. Biagio Granatieri, hanno apprezzato molto l’iniziativa, come pure i docenti e gli studenti, ed auspicato che questa attività continui ad essere un regolare appuntamento annuale.

Redazione StatoQuotidiano.it