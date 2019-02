Ragazzo muore in motoslitta, grave padre

Di:

(ANSA) – MILANO, 25 FEB – E’ di un diciassettenne morto, mentre suo padre è rimasto ferito in modo grave, il bilancio di un incidente con la motoslitta in Svizzera, in val Mesolcina. Federick Scaramella, 17 anni è morto sul colpo mentre suo padre Christian, 45 anni, artigiano di Samolaco (Sondrio), è in gravi condizioni. I soccorritori elvetici riferiscono che il giovane è precipitato per diverse centinaia di metri. A Mesocco (Svizzera), una volta scattato l’allarme, nella serata di ieri, è stato allestito un campo base per la ricerca, da cui sono partiti diversi elicotteri.

Il recupero dei due residenti in Valchiavenna è stato effettuato dalla Rega, il servizio di elisoccorso elvetico, che ha provveduto a trasportare il padre in un ospedale attrezzato di Bellinzona, mentre il corpo del figlio è stato ricomposto in attesa di ricevere dalla magistratura del Canton Grigioni il nulla osta per il rimpatrio.