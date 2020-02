3 borghi pugliesi tutti da scoprire

Tra le regioni del Mezzogiorno, la Puglia è certamente una delle regioni italiane più ricche di meraviglie da scoprire e si rivela perfetta per una vacanza (lunga o breve che sia) da dedicare alla visita di borghi unici per le loro caratteristiche. Per questi motivi oggi vogliamo parlarvi di tre luoghi tutti da scoprire, situati in tre diverse province pugliesi.Per non dipendere dalla frequenza dei trasporti pubblici locali e ottimizzare i tempi da dedicare agli spostamenti, può essere una buona idea rivolgersi a una compagnia di autonoleggio affidabile e low cost come Sicily by Car (le cui sedi sono presenti a Bari e Brindisi), così da poter contare su un mezzo proprio e scoprire non solo i borghi in questione, ma anche i dintorni in piena libertà.Vediamo quindi cosa visitare e cosa assaggiare a Ostuni, Nardò e Vieste.

Ostuni (BR)

Conosciuta come la “città bianca”, per via del colore delle sue case ricoperte di calce, Ostuni ha una storia molto antica ed è stata attraversata da popoli come i Romani, i Saraceni e i Bizantini. Da non perdere la Chiesa di San Francesco, realizzata in stile gotico e risalente al 1304, insieme alla Cattedrale di Santa Maria Assunta (risalente al 1400 e situata nella parte alta della città), caratterizzata da un mix di stili, ossia quello gotico e quello della scuola veneta, e con un rosone centrale che è il secondo più grande in tutta Europa. Un’altra attrazione della città è l’Obelisco di Sant’Oronzo, che si trova in Piazza della Libertà e risale al 1770 circa.

Nardò (LE)

Le origini storiche di Nardò risalgono alla civiltà dei Messapi; nel 269 a.C. la città fu conquistata dai Romani e, successivamente, passò sotto il dominio dei Bizantini, dei Normanni e degli Angioini, restando sempre animata da un intenso fermento culturale. La zona di maggior interesse di Nardò è quella centrale, dove è possibile ammirare lo stile barocco che caratterizza i palazzi storici e le chiese. Da non perdere assolutamente anche la Cattedrale, realizzata in stile romanico e gotico.

Vieste (FG)

Spostandoci nella zona del Gargano troviamo Vieste, splendida per il suo mare e il suo centro storico risalente all’epoca medievale. La città vecchia è caratterizzata da un dedalo di stradine circondate dai cosiddetti “mignali”, abitazioni con piccoli ballatoi e scalinate tipiche del luogo. Nel caso in cui ci si rechi a Vieste nei periodi più caldi dell’anno, è possibile godersi la splendida Baia di Vignanotica, caratterizzata dalla sabbia bianca e dalle sue pittoresche falesie.

I piatti tipici da assaggiare

Se c’è un’altra cosa che attira molti visitatori in Puglia, oltre alle bellezze naturali e ai suoi borghi unici, è sicuramente la sua cucina ricca e saporita. Tra i piatti tipici da non farsi scappare per nulla al mondo a Ostuni e dintorni troviamo le orecchiette, rigorosamente fatte a mano e condite con cime di rapa, acciughe soffritte e aglio pestato. A Vieste invece è il caso di provare la tiella di patate arracanate, ossia un tortino di patate sovrapposte in strati e condite con pomodoro, aglio, olio, prezzemolo, pangrattato e pecorino. Infine, impossibile non ripartire verso casa senza aver assaggiato le cassatine di ricotta a Nardò, fatte con pasta di mandorle e farcite con crema di ricotta, zucchero, vanillina e sale.