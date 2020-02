A Foggia la prima rappresentazione assoluta di Apollo e Hyacinthus

Ilha presentato, presso l’Auditorium Santa Chiara sabato sera, 22 febbraio, in forma semiscenica, l’opera “Apollo et Hyacinthus (seu Hyacinthi Metamorphosis)” nel libretto di Rufinus Widl. Hanno partecipato glie con la partecipazione straordinaria del

Apollo et Hyacinthus, K 38, è un intermezzo in latino in tre atti di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta della prima opera dell’autore, scritta come intermezzo per il dramma scolastico Clementia Croesi di padre Rufinus Widl. Il titolo completo originale è “Apollo et Hyacinthus seu Hyacinthi metamorphosis”. Fu composto nel 1767, in lingua latina e la prima esecuzione avvenne presso l’Università di Salisburgo. L’opera fu commissionata dai Benedettini della scuola di Salisburgo agli allievi del ginnasio, con le voci bianche dei cantori.

La trama sviluppa il tema già trattato dal Poeta latino Ovidio nelle sue Metamorfosi e parla dell’amore tra il dio Apollo ed il giovinetto; durante una gara Apollo lancia un disco, la cui traiettoria viene modificata dal vento Zefiro, geloso del loro amore, e ferisce mortalmente Giacinto. Addolorato, Apollo fa crescere un fiore meraviglioso sulla sua tomba. E la metamorfosi consiste, sia in Ovidio che nel libretto utilizzato da Mozart, nella trasformazione del corpo sepolto in un fiore.

Rispetto al mito classico, nel 1700, per mitigare il tema della omosessualità, che pure in controluce affiora, il librettista inserisce di sua invenzione il personaggio di Melia, sorella di Giacinto, che diviene l’oggetto dell’amore di Apollo e della gelosia di Zefiro.

Il padre dei due giovani, il re di Sparta Ebalo, compie sacrifici poco fortunati in onore di Apollo. Si teme in qualche modo la capricciosità degli dèi che mettono alla prova i mortali, ma Apollo stesso, scacciato momentaneamente dall’Olimpo, chiede e ottiene la benevola accoglienza presso il re. Presentatosi il dio sotto forma di pastore, la giovane Melia riconosce in lui una divinità. Tutto sembra volgere per il meglio: il re è pronto a concedere al dio la giovane figlia, quando arriva una notizia ferale: Giacinto è morente a causa di un colpo ricevuto durante un gioco con il disco. Zefiro, amico di Giacinto, accusa Apollo e tutti vi credono. Solo il re, giunto presso il figlio morente, apprende la verità: il colpevole è Zefiro, geloso degli affetti non diretti a lui. Ebalo ottiene che sia allontanato e viene trasformato in vento. Intanto Melia aveva bandito Apollo che tutti considerano colpevole. Quando padre e figlia si chiariscono, l’amore tra il dio e Melia è sancito dal matrimonio, e dal corpo senza vita di Giacinto, sacrificato innocente, spunta un nuovo e meraviglioso fiore che porterà per sempre il suo nome.

Il mito è sempre stato un insegnamento per la antichità. Era quello che oggi per noi è la scuola. La cultura dell’Occidente è intrisa delle radici greco-latine e cristiane, dunque nessuna meraviglia la conoscenza perfetta del mito. Già nel poeta latino il fiore vermiglio testimonia non solo che il giovane non è definitivamente morto ma anche che il poeta è in grado di garantire l’ eternità con la forza e la bellezza della Poesia. Questo è il mondo della scuola del giovane fanciullo prodigio Mozart, che accompagna con la sua musica un testo bello, scritto, tra l’altro, in un latino che oggi definiremmo colloquiale, di facile lettura, una lingua che avrebbe potuto continuare ad essere la lingua internazionale europea se non fosse stata sostituita dal francese ma soprattutto dall’inglese. Ma si sa che i criteri per i quali una lingua si afferma sono anche politici ed economici.

Resta il piacere della riscoperta di una musica di dolcissimo e purissimo impatto, di una storia d’amore tradizionale con punte di attualità quando sfiora il tema della omosessualità, oggi non più tabù.

Ma c’è anche altro. Nel racconto in sé è sempre attuale l’argomento metamorfosi, vale a dire “trasformazione”. Quella trasformazione che accompagna tutti gli stadi della vita dell’uomo, quando avviene in maniera naturale, seguendo appunto le stagioni della vita che ci è data da vivere. La metamorfosi consente – ieri ma ancora di più oggi che siamo sensibili ai dolori della psiche come parti integranti di quelli del corpo – di riflettere su quelle trasformazioni che si abbattono su di noi e che non erano previste. La malattia, che cambia l’aspetto, è l’esempio più facile, ma non meno importante è la crisi della metamorfosi che l’adolescenza reca negli uomini e nelle donne al momento dell’abbandono dello stato felice e rassicurante dell’infanzia. Nel mondo latino, nel mondo di Mozart, nel mondo di oggi l’arte ci aiuta a capire, a riflettere e a non avere paura.

E questo evento si situa a pennello in un momento storico che va sottolineato. Siamo impauriti. Foggia ha visto la crudeltà dell’uomo che tende a distruggere, senza pietà. Il nostro Paese sta vivendo la paura dell’imprevisto e dei cambiamenti di una vita che sembrava inossidabile: e invece tutto cambia quando accade l’imprevisto, il virus.

E tutti a riflettere sul fallimento di tutti. In tutti i campi. Ed ecco che al contrario, come la scienza psicoanalitica ci insegna, irrompe il fanciullo, il Puer. A dirci che il mondo dei vecchi, del Senex, sebbene imperfetto, non distrugge tutto e tutti. Giacinto vive. Foggia vive, è stato detto in questi ultimi e difficili tempi. Il nostro Paese ora deve trovare l’antidoto alla paura, oltre che al virus. E viene in soccorso ogni immagine di Fanciullo a riaccendere la speranza nella vita. A Foggia si è palesato nella ripresa di un’opera di un ragazzo prodigio. Nulla avviene per caso, le scienze umane lo sanno. E mentre regna ovunque la paura verso i casi della vita, la nostra Foggia sceglie un repertorio apparentemente pazzesco sulla pagina, un’opera pochissimo conosciuta. Qualcosa deve essere balenato nei Maestri che hanno sentito a pelle l’importanza di una rappresentazione con queste caratteristiche. La fiducia in un musicista prodigioso giovane, la fiducia nella eternità di una meraviglia come Giacinto. A loro possiamo accostare tutto ciò che è importante per ciascuno di noi.

Senza dimenticare un dettaglio che in realtà è forse la cosa più considerevole: in un mondo che si abitua alla routine e che spesso non distingue la bravura dalla mediocrità, nella nostra città di Foggia c’è stata la prima rappresentazione assoluta in Italia di questa opera. Nel silenzio che di fronte a tutto questo appare forse un po’ troppo … silenzioso.