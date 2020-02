“Attenzione: nota Prefetto Foggia richiama Dl e DPCM, divieti non riguardano il Foggiano”

, 25 febbraio 2020. Tra i “disagi” originati dalin Italia ( focus StatoQuotidiano ) anche una cattiva informazione determinata dalla circolazione di messaggi, note, circolari, provvedimenti, via social con tanto di certezze, verità e disposizioni.

Mentre si segnalano falsi provvedimenti del Ministero della Salute, a firma del Ministro Roberto Speranza con data 24 febbraio 2020, relativi a persone risultate positive a Foggia e a Bari (nel momento in cui si scrive in Puglia, alle ore 12 di stamani, non ci sono casi ufficiali di contagio), si segnala come, da fonti della Prefettura di Foggia, l’atto (a firma del Prefetto dr. Grassi, Prot.uscita n^ 0009424) inviato ieri, 24 febbraio 2020, ai sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia, della Commissione straordinaria del Comune di Cerignola, della Commissione straordinaria del Comune di Mattinata, della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia (dove si svolgerà in serata l’evento “Golden Night”, nell’ambito del Carnevale), ha ad oggetto e richiama il “Decreto Legge 22 febbraio 2020, recante ‘Misure urgenti in materia di conferimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 2019“, e riporta in allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 23.02.2020, firmato anche dal Ministro della Salute Speranza, relativo alle “misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto”.

Pertanto, i divieti ad esempio di “accesso nelle aree interessate”, di “sospensioni di eventi, manifestazioni”, etc., fanno riferimento alle misure urgenti disposte “a causa dell’insorgenza e alla diffusione in alcune aree del territorio nazionale, di casi di infezione da COVID -19“. “Alcune aree” ma che non riguardano, al momento dell’emanazione dell’atto dalla Prefettura di Foggia (richiamante il Decreto legge in questione e l’atto del DPCM), le aree del Foggiano, tantomeno della Regione Puglia.

PROVVEDIMENTO INTEGRALE – ALLEGATO (statoquotidiano.it) > nota Prefetto Fg

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it