Coronavirus, riunione a Foggia. Dattoli (Riuniti) “Pronti per i tamponi”

, 25 febbraio 2020. “I sindaci che hanno emesso ordinanze non in linea sono invitati ad annullarle. Le limitazioni della libertà personale, le aree che fossero da circoscrivere, su questo deciderà il governo”. Così il Prefetto di Foggia,, nel corso della riunione odierna con tutti i sindaci della Capitanata, gli OO.R.R, il direttore della ASL, nell’ambito delle misure di prevenzione relative al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 in Italia

“Tutti devono mantenere lo stesso orientamento in conformità con le direttive della Regione”, ha precisato il Prefetto di Foggia.

Il prefetto nella riunione con tutti i sindaci della Capitanata, gli OO.R.R, il direttore della ASL ha detto che tutti devono mantenere lo stesso orientamento in conformità con le direttive della Regione (ph Paola Lucino, Foggia, 25.02.2020)

Dattoli “Fra qualche ora verrà dato un numero regionale attivo h24″

“Da stamattina siamo in riunione permanente, la situazione è sotto controllo e in evoluzione”, ha precisato durante il suo intervento il Dg dell’Asl Foggia Vito Piazzolla. Nel corso dell’incontro, il prefetto ha chiesto chiarimenti ai direttori sanitari su alcuni numeri attivati dai sindaci e si è riproposto di discutere anche della situazione dei camper che offrono il servizio sanitario a Borgo Mezzanone e in altre periferie. Il direttore degli OO.RR. Dattoli ha precisato che “Fra qualche ora verrà dato un numero regionale che darà risposte a tutti e che lavorerà h24“. “Siamo subissati dalle domande più disparate”, ha aggiunto Dattoli. “Da domani saremo pronti a fare i tamponi, stiamo attrezzando una base ospedaliera locale perché ora, nella Fase 1 che stiamo attraversando, è tutto centralizzato a Bari. Ci sarà l’allestimento di 30-40 letti. Noi fino alla metà di marzo avremo stati febbrili al corona virus. Le fasi virali arrivano in genere fino a quel periodo: attenti a non intasare il pronto soccorso”, ha concluso il direttore degli Ospedali Riuniti.

Il sindaco di Foggia Landella ha chiesto al Prefetto se non sia necessario “affiggere dei manifesti sulla situazione in atto e che, siccome cresce il panico fra i dipendenti pubblici circa l’uso della mascherina e altre precauzioni, se non sia necessario chiarire con delle disposizioni”. Circa la comunicazione Piazzolla ha proposto ai sindaci dei 61 Comuni di creare un gruppo su whatsapp per un “coordinamento più efficace” relativamente alla tematica in oggetto.

La polemica del presidente Gatta “Assurdo che i sindaci fanno delle ordinanze e la Regione arriva dopo”

La polemica del presidente Provincia Nicola Gatta: “Diteci che cosa dobbiamo fare perché non abbiamo capito. È assurdo che i sindaci fanno delle ordinanze e la Regione arriva dopo. Noi dobbiamo rispondere ai nostri cittadini”. “Mi affido alla ASL che deve individuare le linee”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 25 febbraio 2020