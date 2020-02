Coronavirus, ragazza pugliese a Milano “C’è chi dice che sarebbe meglio non far tornare più nessuno”

“Caro Inchiostro di Puglia, sono una dei tanti ragazzi che ha lasciato la sua bella terra per venire a studiare qui, a Milano. E Milano è dove mi trovo adesso, durante uno dei momenti di maggior tensione che abbia mai vissuto. Avevo comprato un biglietto del treno per tornare a casa. Io neanche ci volevo tornare a casa, ma mio papà insisteva: “Vieni qui che si sta tranquilli, l’aria a Milano si farà pesante per il panico generale”.

L’ho ascoltato e ho comprato quel maledetto biglietto. D’altronde, con le università chiuse, i musei chiusi, i cinema chiusi, i bar e i pub chiusi dopo le 18, che mi restava da fare qua? Così ieri pomeriggio sono andata in Stazione Centrale per prendere il mio treno. Tanti treni erano stati cancellati prima del mio, ma lo staff di assistenza mi aveva rassicurata che quello lì sarebbe partito. Arrivato l’orario della partenza mi siedo al mio posto. Una voce nel treno annuncia: “partiremo tra pochi minuti”. Finalmente tiro un sospiro di sollievo.

La ragazza seduta di fronte a me mi racconta di essere tornata a Milano il giorno prima, ignara di tutta questa situazione. Poi la sua azienda le ha dato il permesso di lavorare da casa e quindi lei ha subito deciso di ritornare giù. Mi racconta di essere raffreddata e di non volersi soffiare il naso per paura di subire un linciaggio. Poi ad un tratto, mentre siamo intente a chiacchierare, la stessa voce di prima annuncia la cancellazione del treno. Sono incredula. Scendo dal vagone e vedo una calca di gente ammassata sui controllori del treno per chiedere informazioni. La risposta è sempre la stessa: oggi non parte nulla. D’un tratto mi sento sola, abbandonata. I miei genitori entrano nel panico, vogliono venire a prendermi con la macchina. Gli dico che non ce n’è bisogno, posso restare qui, tranquilla, finché la situazione non si sia calmata. Poi faccio l’errore più grande della giornata: apro i social media. La Regione Puglia ha, giustamente, emanato una disposizione in cui invita tutti coloro che rientrano dal Nord ad avvisare il proprio medico di base. Ero pronta a farlo non appena arrivata. D’altronde si tratta di buon senso, nessuno di noi vuole mettere in pericolo la propria famiglia o i propri concittadini. Non fosse che adesso i miei concittadini sono talmente spaventati da scrivere cose orribili online.

C’è anche chi dice che sarebbe meglio chiudere i confini della Puglia e non far tornare più nessuno. Che chi torna ed esce di casa deve finire in galera… Leggo queste cose e mi sembra assurdo. Qui a Milano vado in giro senza mascherina, faccio la spesa, prendo i mezzi pubblici (sempre con attenzione all’igiene), sto in compagnia dei miei amici. Perché dovrei tornare in Puglia ed essere trattata come un’appestata? Alla fine sono contenta che quel treno non sia partito. Per favore, siate prudenti ma non perdete la vostra umanità. Io alla fine, come tanti miei compagni, resto qui, dove forse non farò la mia vita di sempre per un bel po’, ma almeno sono più tranquilla. Ci rivediamo a Pasqua, se Dio vuole. T.”