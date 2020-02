Coronavirus, Walter Ricciardi “Ridimensionare, su 100 circa 80 guariscono spontaneamente”

– “Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini: su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, solo il 5 per cento muore, peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute”. Cosìdell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che ha ricevuto dal Ministro della Salute l’incarico di coordinare le relazioni con gli organismi sanitari internazionali. “E’ necessario proteggere i medici, ma la prima protezione deve essere comportamentale. Bisogna che tutti i colleghi agiscano adottando le precauzioni universali”, ha aggiunto sottolineando che “esiste una norma che si chiama precauzione universale, ogni medico dovrebbe considerare il paziente come potenzialmente infetto, quando si sta in ospedale si sa che pul arrivare qualcuno infetto”. Il Covid-19, “non è come una normale influenza, ha un tasso di letalità più alto. E soprattutto, se non la fermiamo rapidamente, rischia di richiedere un numero di posti di terapia intensiva superiore a quelli che ci sono nei nostri ospedali. Certo, l’ arrivo del caldo “potrà aiutarci”, ma “non sarà il clima a fermarlo, lo fermerà le misure che metteremo in atto”. “Per il vaccino serviranno due anni”, avverte.. In terapia intensiva arriverà una parte di quel 15 per cento, in rianimazione una parte del 5”.

FONTE AGENPRESS