Curia Foggia Bovino, Pelvi “Per precauzione, stop gite e pellegrinaggi”

Foggia, 25 febbraio 2020. Disposizioni dell’Arcivescovo per l’attuale situazione dell’epidemia da Virus CoVidl9 Il Coronavirus ha creato una situazione dinel mondo e in Italia, in modo concreto in alcune Regioni del Nord. Al riguardo i mezzi di comunicazione ci informano con dovizie di particolari e ci aggiornano continuamente e in tempo reale circa l’evoluzione del contagio Il Consiglio dei Ministri ha dato disposizioni categoriche in materia. Tra l’altro ha sospeso manifestazioni ed eventi, anche di carattere religioso, ogni viaggio d’istruzione sul territorio nazionale ed estero.

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in un Comunicato ufficiale, oltre all’impegno della preghiera e di un sano realismo per ridare fiducia e speranza alla gente, ha espresso “piena collaborazione con le competenti Autorità dello Stato e delle Regioni per contenere il rischio epidemico: la disponibilità al riguardo, intende essere massima, nella ricezione delle disposizioni emanate” Pertanto dispongo di non organizzare in questo periodo gite, pellegrinaggi di qualsiasi genere, di evitare lo scambio della pace durante le celebrazioni eucaristiche e di ricevere la Comunione sulla mano. Sia tolta anche l’acqua lustrale dalle acquasantiere presenti nelle chiese. Quanto disposto non vuole creare allarmismi, ma esprime solo prudenza e precauzione. Chiedo a tutti i sacerdoti, parroci, cappellani e rettori di chiese, di assumere un atteggiamento di collaborazione nei confronti di coloro che hanno la responsabilità della salute pubblica“.

Foggia, 25 febbraio 2020 – L’Arcivescovo Mons. Vincenzo Pelvi