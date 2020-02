Ex lsu nel Foggiano appalti pulizie scuola scrivono a Conte “Presidente, ci aiuti”

Lettera dei lavoratori ex lsu nel Foggiano impegnati in appalti pulizie scuola al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il testo è stato inviato in esclusiva a StatoQuotidiano.it.

“Con questa lettera vi vogliamo portare alla vostra attenzione una situazione in cui si sono venuti a trovare centinaia di lavoratori impegnati negli appalti di pulizia delle scuole in Foggia e provincia. Molti di noi sono entrati a lavorare con le scuole come lavoratori socialmente utili dal lontano 1995, poi a partire dal 1 luglio 2001 siamo stati assunti da ditte appaltatrici e il rapporto continuo senza interruzione si è protratto fino ad oggi e si concluderà il 29/02/2020 e destinati dal 01/03/2020 secondo il decreto legge varato dal vostro governo nella legge Finanziaria del 2018, a essere internalizzati direttamente nelle scuole sotto la dipendenza dello stato, eliminando così sprechi come scuole belle ecc.. Di questo noi operai ne siamo stati grati e felicissimi. Ad un anno dalla legge finanziaria dell’anno 2018 Finalmente alla fine del 2019 nei giorni di dicembre tra le festività Natalizie e La befania il decreto attuativo è uscito con termine dell’8 Gennaio 2020.

Siamo cosi corsi numerosi agli uffici sindacali che non erano a pieno regime lavorativo e con tanti lavoratori accorsi per fare queste tanto sospirate domande al concorso per l’assunzione, ma quelli andati nel mese di dicembre trovarono che nelle domande online non faceva aggiungere tutti gli anni dei socialmente utili ma si poteva partire si dal 1995, ma ci faceva arrivare solo al 25/05/1999, non potendo cosi includere i restanti mesi che abbiamo effettivamente lavorato fino al 30/06/2001. CI dicevano che siccome non lo includevano a tutti nessuno ne avrebbe subito danno. Il 07/02/2020 all’uscita della graduatoria provvisoria ci siamo accorti a nostro malgrado che invece di trovarci nelle nostre naturali posizioni e cioè tra i primi cento, ci siamo ritrovati dal 250 posto in giù, realizzando cosi che coloro che dopo di noi sono andati a fare domanda nei giorni successivi hanno potuto aggiungere tutti gli anni al completo per una variazione fatta. Cosi pur avendo titoli di servizio inferiori ai nostri molti si sono trovati nelle prime posizioni. O altri i pochi che frequentano spesso i sindacati, sono stati avvisati in tempo, sono andati ad aggiornare la domanda. Inoltre ci siamo accorti che anche chi lavorava 10 mesi l’anno e con ore ridotte rispetto alle nostre 35 settimanali e 12 mesi , sono stati calcolati per anni interi.

Cosi entro i cinque giorni stabiliti per fare ricorsi siamo accorsi alla pubblica istruzione di Foggia , protocollando ordini di servizio, estratto conto contributivo INPS e quanto serviva per dimostrare che il nostro servizio è iniziato nel 1995 e non si è mai interrotto fino a data corrente. Ma a nostro malgrado il 20/02/2020 all’uscita della graduatoria definitiva la nostra situazione è ancor più peggiorata per l’inserimento di altri esclusi erroneamente, per cui ci siamo recati nuovamente al provveditorato di foggia e ci hanno detto che correggevano solo gli errori commessi da loro e i nostri no. Con conseguenza che fin ora avevamo un reddito dovuto alle 35 ore settimanali, a partire da Marzo 2020 ci troveremo a tart-time a 18 ore settimanali e con uno stipendio dimezzato, pur avendo le stesse spese, mutui, affitti, bollette e quant’altro. Chiediamo un vostro aiuto visto che di 100 lavoratori più mogli e figli si troveranno a fare la fame, crediamo sinceramente che non era nei vostri piani affamare nessuno né farci trovare, da un lavoro stabile quale avevamo a uno stabile si, ma da stipendio sotto la soglia della vera povertà. Noi crediamo che un governo come il vostro, cosi attento ai poveri e disagiati, tanto da provvedere per loro un reddito di cittadinanza, non voglia che 100 o più operai con le loro famiglie solo nel foggiano si trovino in questa grave situazione.

Con i nostri più distinti saluti,

Lavoratori Impegnati in appalti pulizia scuola di Foggia e provincia.

Foggia, 22/02/2020

In rappresentanza:

Gaetano Cannito

Orazio Vairo

Paglione Raffaele“.