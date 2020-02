Foggia, folle inseguimento con moto da cross in via Napoli: bloccato 22enne

, 25 febbraio 2020. Agenti del Reparto Volanti della Questura di Foggia, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, verso le 17:00 in via Napoli di ieri hanno notato un giovane a bordo di una moto da crossche circolava in direzione Via Napoli. Immediatamente gli agenti azionavano i segnali di riconoscimento luminosi e sonori intimando l’ALT Polizia, per tutta risposta il centauro non accennava ad arrestarsi, anzi procedeva in direzione Orsara di Puglia a velocità sostenuta, innescando un inseguimento che terminava in un tratturo sterrato, ove perdeva il controllo della moto e cadeva a terra. Gli agenti si precipitavano ad accertare le condizioni fisiche del fuggitivo, il quale si mostrava vigile declinando le proprie generalità; il giovane foggiano di 22 anni, soccorso dall’autombulanza veniva condotto in codice giallo al locale Pronto Soccorso. Da accertamenti esperiti sul motociclo,