Foggia, 25 febbraio 2020. Protesta stamani all’esterno dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, in via Fuiani, da parte di un gruppo di mamme che chiedono “maggiore assistenza per i figli disabili“. La protesta è continuata per l’intera mattinata. Le donne denunciano la mancanza degli operatori socio sanitari.

fotogallery enzo maizzi. Foggia, 25 febbraio 2020