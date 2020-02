Manfredonia. Dal 26 al 29 marzo 2020 al Teatro Dalla “Morta tove, Vita méje”

Manfredonia, 25 febbraio 2020. Dal 26 al 29 marzo 2020 presso il Teatro Dalla l’associazione Palcoscenico presenta “Libero adattamento dal Malato immaginario di Molière…. Anche quest’anno la compagnia Palcoscenico allieterà il pubblico manfredoniano proponendo l’adattamento di un famosa opera del seicento del grande Molière: Il Malato immaginario. La commedia di Molière, nonostante siano trascorsi quattro secoli, è di estrema modernità, poiché mette in ridicolo e in risalto vizi universali che affiorano a volte in noi: ipocondria, falsità e avidità. Il Malato immaginario racchiude in sé ironia, sarcasmo e comicità. Ed è proprio questa freschezza senza tempo che ha fatto scattare, nel regista(nel suo percorso di alternanza tra adattamenti di commedie classiche e composizioni di sua creazione), la voglia di riproporre un nuovo adattamento del capolavoro di Molière, dopo uno precedente presentato una diecina di anni fa.

L’autore ha intessuto una rivisitazione senza snaturare il tema portante dell’opera, rispettando la struttura del testo originale, con un lavoro di ridimensionamento e accrescimento di alcuni personaggi, oltre alla creazione di altri del tutto nuovi e inediti. Il regista ha riproposto, senza troppe trasgressioni, una versione vernacolare del testo con il titolo: “Morta tove, Vita méje”, la commedia del grande commediografo francese. La trasgressione se si vuole, per cui il testo adattato acquista ancora maggiore modernità, consiste nel riconoscere, così come Michele Trotta ha immaginato nel suo lavoro di adattamento, nei personaggi, nelle istituzioni e nei politici della attuale scena politica, questa malattia….per cui il “degente” è lo Stato stesso, l’Italia dei giorni nostri: afflitta da sofferenze immaginarie oltre che reali. Mentre i medici truffaldini e coloro che complottano per espropriare il malcapitato dei suoi beni, sono rappresentati dalla classe politica: di destra e di sinistra,senza distinzione di sorta. Politici, che un po’ assecondando i “mali immaginari” e un po’, inventando formule magiche e risolutorie per i “mali reali”, come avviene nella commedia, spinti dalla fame di potere e denaro, imbrogliano lo Stato e beffano i cittadini, che in loro hanno riposto fiducia.