Manfredonia. Omicidio Paglione, premeditazione: il 2 marzo Riesame per Cipparano

Manfredonia, 25 febbraio 2020. Fissata per il 2 marzo prossimo, presso il Tribunale del Riesame di Bari, l’udienza correlata al ricorso contro l’ordinanza di convalida a carico di Biagio Cipparano, 51enne del centro sipontino reo confesso dell’omicidio di Vincenzo Paglione, 53enne consulente del lavoro deceduto il 5 febbraio scorso, in seguito ai fatti avvenuti in uno stabile sul Lungomare Nazario Sauro a Manfredonia.

La convalida dell’arresto del Cipparano era avvenuta lo scorso 8 febbraio in carcere a Foggia, dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Foggia, dr. Domenico Zeno. Cipparano, costituitosi nel giorno dei fatti, risponde al momento dei seguenti reati: “artt.575,577 n.3 c.p. (omicidio con l’aggravante della premeditazione,ndr), ed è stato inoltre denunciato in stato di libertà per il seguente reato: art.61 n.2 c.p. art.4 legge 10/1975 (Circostanze aggravanti comuni), in entrambi i casi, fatto commesso a Manfredonia il 05 febbraio 2020“.

L’istanza al Riesame, presentata dall’avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia, è “finalizzata al ridimensionamento della posizione del Cipparano rispetto alla premeditazione dell’omicidio”. Legale dei familiari di Vincenzo Paglione è l’avvocato Pietro Schiavone. Si ricorda come lo scorso 10 febbraio 2020 si era svolto l’esame autoptico sul corpo della vittima, nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, alla presenza del dr. Ricci e del consulente di parte, incaricato dal difensore dei familiari. Pm dell’indagine è la dr.ssa Gravina del Tribunale di Foggia.

