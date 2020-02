Pd Manfredonia, Caputo “Regionali, tutti uniti per rielezione Paolo Campo”

Manfredonia, 25 febbraio 2020. Si è svolta ieri, 24 febbraio, la prima Direzione del PD cittadino dopo la celebrazione del congresso il 15 febbraio. È stata, innanzitutto, l’occasione per completare gli organismi dirigenti del partito, con l’elezione del segretario amministrativo e la comunicazione alla Direzione dei componenti della Segreteria cittadina. La scelta del segretario Raffaele Caputo è caduta su Cecilia Simone, Maria Rita D’Ambrosio, Michela Mastroluca, Michele Nenna, cui sarà affidato anche il ruolo di responsabile organizzativo, Claudio Conoscitore, Valentino Fattizzo e Giuseppe Calò.

“È una segreteria fatta di giovani che hanno passione ed entusiasmo, necessari per rilanciare il Partito Democratico”. “Alla nuova Segreteria spetterà il compito di ricostruire il dialogo con la città attraverso iniziative pubbliche e tavoli di discussione sui diversi temi. Le sfide che ci attendono sono molteplici, a partire dalla prossima campagna elettorale delle regionali e dall’impegno di tutti per consentire la rielezione di Paolo Campo. Il tempo delle polemiche e della caccia alle streghe è finito. Noi tutti siamo pronti a metterci la faccia ancora una volta, senza paura, con la volontà di ascoltare i cittadini e proporre il nostro punto di vista. Sarà una campagna elettorale molto difficile, che noi affronteremo con l’unico linguaggio che ci è proprio: quello della politica, del dialogo, dell’ascolto, della verità”, dice in una nota il dr. Raffaele Caputo, Segretario di Circolo.