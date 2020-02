Quaresima: i vescovi del Foggiano contro i clan “Denunciare”

“Come Pastori delle Chiese che sono in provincia di Foggia, dinanzi ai recenti avvenimenti criminosi, facciamo nostre le parole del profeta Isaia: ‘Per amore del nostro popolo non possiamo tacere!’”. Lo scrivono i vescovi della Capitanata nella lettera sulla legalità per la Quaresima, inviata ai fedeli. A firmarla, mons., arcivescovo di Foggia-Bovino, mons., arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, mons., vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, mons., vescovo di Lucera-Troia, e mons., vescovo di San Severo. “Gli episodi gravi e inquietanti a cui assistiamo – omicidi, tentati omicidi, sparatorie, atti intimidatori ed estorsioni, furti e riciclaggio di denaro proveniente da spaccio e ogni tipo di malaffare – rendono l’intero nostro territorio ad alta esposizione mafiosa e impongono di convertirci a un modo di vivere più trasparente, caratterizzato da onestà, rettitudine e legalità, promuovendo una società più giusta e fraterna”. Segnalando che in quella realtà “la ‘cultura della minaccia’ corrisponde all’agire della mafia e della criminalità organizzata in genere”, i vescovi evidenziano anche che “la ‘paura’ è la risposta omertosa e malata della società civile, che, pensando di difendersi, si dà per sconfitta di fronte al male”.

FONTE AGENSIR