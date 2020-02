Solidaunia, festa di compleanno rinviata “No a psicosi ma senso di responsabilità”

“La nostra non è una festa autocelebrativa, ma un momento di condivisione. Pertanto, dato che da più fronti ci sono arrivate segnalazioni e richieste di rinvio perché serpeggia preoccupazione a frequentare luoghi affollati, con rammarico ma con senso di responsabilità, abbiamo deciso di rinviare l’evento previsto il 28 febbraio”.La decisione è stata presa dopo numerose telefonate e chiamate di persone che avevano già richiesto gli inviti per lo spettacolo o che avevano assicurato la presenza all’incontro pomeridiano, allarmati dalle notizie relative alla diffusione del coronavirus. “Al momento non ci sono ordinanze o direttive vincolanti e stringenti a Foggia –– ma la situazione è in costante evoluzione e non vorremmo essere costretti a far saltare tutto a poche ore dall’evento. Per questo – specifica -, assecondando numerose richieste abbiamo deciso di rinviare per dare a tutti la possibilità di partecipare e assicurare una massiccia presenza all’evento, che vuole anche essere un momento per raccontare progetti futuri e quelli già realizzati”.

Una scelta che presuppone forse un eccesso di precauzione ma che non vuole in alcun modo alimentare né giustificare psicosi e allarmismi. L’associazione ha inteso prendere questa decisione per rispettare tutte le sensibilità e le istanze del pubblico e di alcuni sostenitori di Solidaunia che avrebbero, altrimenti, disertato la festa. Le attività dell’associazione, però, non si fermano e a breve partiranno nuove iniziative e progetti. La festa per i 15 anni è solo rimandata, l’evento verrà recuperato quanto prima e sarà annunciata e comunicata la data attraverso note ufficiali e i canali social dell’associazione.