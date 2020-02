UniFg “Misure restrittive attività didattica solo su disposizioni Ministero”

L’Università di Foggia recepisce le indicazioni pervenute dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, di concerto col Ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito al cosiddetto

Misure restrittive dell’attività didattica nelle Università possono essere adottate dai singoli Atenei esclusivamente in seguito a precise disposizioni ministeriali, di concerto con la Regione, alle quali è fatto obbligo di attenersi. Al momento non sono previste per l’Ateneo di Foggia misure precauzionali e, pertanto, il MIUR e la Regione Puglia hanno invitato al rispetto del calendario didattico, senza alcuna sospensione o dilazione. Mutuando le principali raccomandazioni in tema di igiene, l’Università di Foggia ha deciso di intensificare le attività igieniche in tutti i luoghi accademici, prediligendo l’utilizzo di soluzioni disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’0,1% (candeggina).

Qualora pervenissero nel futuro indicazioni ministeriali o regionali differenti, sarà cura informare tempestivamente l’intera comunità accademica.