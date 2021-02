Arresti per rapina e omicidio a Foggia, De Leonardis: “Grazie Forze dell’Ordine”

Di seguito, una nota del vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis.

“Il terribile omicidio di Francesco Traiano, 38enne titolare del bar ‘Gocce di caffè’ a Foggia, ferocemente aggredito durante un tentativo di rapina e morto in ospedale dopo 23 giorni di agonia, ha rappresentato una delle pagine più cupe della storia recente della città”.

“Un delitto che ha sconvolto l’intera comunità, per la ferocia e il contesto, sempre più degradato e inquietante. Per questo, un particolare e sentito plauso va alla Squadra Mobile, alla Questura, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, e alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Bari, per l’accuratezza, il coinvolgimento emotivo e l’abilità investigativa che hanno portato oggi all’arresto di cinque persone gravemente indiziate per quanto accaduto. Un’indagine che ha fatto emergere, per l’ennesima volta, uno spaccato che deve far riflettere ognuno di noi, soprattutto per la giovane età degli arrestati, con il presunto omicida addirittura un minore, e adulti venuti a conoscenza delle azioni intraprese e trincerati in un muro di silenzio-assenso-connivenza e omertà altrettanto spaventoso.

Per questo condivido pienamente l’appello del procuratore capo Ludovico Vaccaro a uscire da questa spirale di cieca violenza e di vuoto di valori e modelli di vita, e cercare l’unica alternativa possibile nella legalità e nel rispetto delle regole e delle persone: l’unico modo per dare un senso al sacrificio di vittime innocenti come Francesco Traiano, e impedire e scongiurare altre tragedie”.