Caracciolo: “Promozione turistica, 1 milione e mezzo al comune di Margherita di Savoia”

Bari, 25 febbraio 2021. “Il progetto presentato dal comune di Margherita di Savoia nell’ambito dell’avviso pubblico per la selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture finalizzati al miglioramento dei sistemi di accoglienza turistica sarà finanziato dalla Regione Puglia con un importo pari ad 1 milione e mezzo di euro. L’intervento si è reso possibile grazie allo stanziamento di ulteriori 55 milioni riconducibili all’art. 4 della Legge di Bilancio regionale per il 2021 ed utili allo scorrimento delle graduatorie”.

Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

“Il progetto pur risultando ammissibile era rientrato inizialmente nella categoria dei non finanziabili. Grazie al mio impegno ed alla collaborazione degli assessori Bray e Piemontese – afferma Caracciolo – sono state recuperate le risorse (comprese di coofinanziamento del comune di Margherita di Savoia per 100mila euro) che porteranno ad un miglioramento della rete viaria di accesso alla città e non solo”.

“Gli interventi previsti – spiega il consigliere regionale – consisteranno principalmente nel rifacimento del manto stradale e nella realizzazione di rotatorie utili a decongestionare il traffico. Si interverrà anche con la creazione di nuovi parcheggi a servizio delle numerose strutture turistico ricettive di una località ormai da 7 anni consecutivi insignita della bandiera blu”.

“Lo sviluppo del turismo rappresenta da sempre uno degli obiettivi strategici della Regione e lo è ancor di più nell’ottica della ripresa post-pandemica. La realizzazione di questo progetto – conclude Caracciolo – porterà indubbi benefici oltre che alla città di Margherita di Savoia anche a tutto il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani”.