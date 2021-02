Concorso in polizia locale: assunzioni in provincia di Foggia

Mattinata, 25/02/2021 – (blogedises) Nella Gazzetta Ufficiale n° 15 del 23 febbraio 2021 è stato pubblicato il bando del concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 3 agenti di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time verticale 5 mesi l’anno, presso il Comune di Mattinata, in provincia di Foggia.

Requisiti e domande di partecipazione Il concorso è aperto ai candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso alle selezioni pubbliche e dei seguenti requisiti specifici: diploma di maturità

patente di guida di categoria B o superiore

possesso dell’idoneità psico-fisica per l’espletamento delle mansioni richieste dal profilo di istruttore di polizia locale

disponibilità incondizionata al porto e all’uso dell’arma

conoscenza della lingua inglese

conoscenza delle applicazioni ed apparecchiature informatiche Le domande di partecipazione dovranno essere presentate eentro il 25 marzo 2021 con una delle seguenti modalità: consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Mattinata; tramite raccomandata con avviso di ricevimento; via PEC all’indirizzo comunemattinata@pec.it (blogedises)