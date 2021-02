Covid Puglia, over 80: caos sulle vaccinazioni a domicilio

Bari, 25/02/2021 – (repubblica) Lunedì sono partite le vaccinazioni degli anziani ultra 80enni. Ma solo di quelli che avevano prenotato vaccinazioni in ambulatorio con Pfizer. Tutti gli altri anziani invece costretti a prenotare le vaccinazioni a domicilio, si sono visti recapitare da Farmacup e Cup un coupon con sopra una data indicativa della vaccinazione (data che in alcuni casi arriva anche a giugno). Le vaccinazioni domiciliari che dovranno effettuare i medici in medicina generale sono esclusivamente quelle degli anziani in in Adi (assistenza domiciliare integrata) e Adp (assistenza domiciliare programmata). Parliamo di circa 70mila dei 260mila anziani over 80 da vaccinare. Per questi 70mila la vaccinazione comincerà verosimilmente la prossima settimana, quando i medici di base potranno recarsi nelle loro abitazioni con dosi Moderna. Più complicata invece la situazione per tutti quegli ultra 80enni che non fanno parte di Adi o Adp ma che hanno comunque chiesto la vaccinazione domiciliare. Si stima che siano attorno ai 20mila. Il rischio è che per l’inizio della vaccinazione di questi anziani possano passare dalle due alle tre settimane. (repubblica)