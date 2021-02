D’Attis (Fi): “Nomina di Sisto grande riusultato del partito pugliese”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen. Dario Damiani, a nome di tutto il partito pugliese.

“La nomina a sottosegretario dell’on Francesco Paolo Sisto rappresenta un’importante attestazione per il suo valore politico e per il suo lavoro da parlamentare”.

“Al contempo, siamo orgogliosi perché si tratta anche di un grande risultato per il nostro partito a livello regionale: è il riconoscimento per tutta Forza Italia Puglia, che ha compiuto un massiccio lavoro di squadra. Ringraziamo il presidente Silvio Berlusconi e l’on. Antonio Tajani per aver voluto dare vigore e rappresentanza alla nostra regione indicando l’amico Francesco Paolo. Siamo certi che l’on. Sisto saprà tenere alta la bandiera del nostro partito, indossando sempre la maglia della Puglia con determinazione e autorevolezza”.