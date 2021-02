Dpcm, rigore anche per Pasqua. Lopalco: “Sono contento”

Bari, 25/02/2021 – (quotidianopuglia) L’annuncio del riconfermato ministro della Salute Roberto Speranza non lascia spazio a illusioni: la battaglia contro il Covid è tutt’altro che conclusa visto che l’incubo dietro l’angolo è la variante, portatrice di una temutissima terza ondata. Le terapie intensive in cinque regioni sono sopra la soglia critica del 30%.

È per questo motivo che Speranza ha spiegato ieri in Parlamento che il nuovo Dpcm che il governo sta mettendo a punto varrà dal 6 marzo al 6 aprile, e includerà quindi anche le vacanze pasquali. Una linea improntata al rigore che è stata molto apprezzata dall’assessore regionale pugliese alla Salute Pier Luigi Lopalco: «Sono molto contento che il ministro Speranza stia riuscendo, all’interno del governo, a mantenere questa linea di rigore.

Questo è l’ultimo miglio, come dice Speranza, ed è il più delicato per evitare la terza ondata perché passata la primavera arriverà l’estate che è una stagione favorevole contro il virus, potremo mettere in piedi un piano di vaccinazione di massa perché a quel punto saranno arrivate grandi quantità di vaccini», ha concluso Lopalco.(quotidianopuglia)