(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Manfredonia, 25 febbraio 2021. “Si sta verificando un disservizio in merito alla gestione delle contestazioni sui verbali. Riceviamo una multa datata 2018 (già pagata a tempo debito), come cittadini chiamiamo l’ufficio competente per avere maggiori informazioni e la risposta è questa: ‘può chiamare domani dalle 9 alle 12’, senza sapere neanche di cosa si trattasse. Ci chiediamo, ricevere una chiamata è un disturbo che va al di fuori del loro lavoro?”.

E’ quanto segnalano alcuni cittadini a StatoQuotidiano.it.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, in questi giorni stanno giungendo verbali già pagati a numerosi cittadini di Manfredonia. Essendo stati già pagati, è sufficiente recarsi al Comando della Polizia locale, compilare una dichiarazione, allegare la ricevuta di pagamento (che bisogna conservare obbligatoriamente per cinque anni), e la situazione è velocemente risolvibile.

Si ricorda come la riscossione dei tributi non spetta alla Polizia Locale. Alla base del disguido, un corto circuito tra i servizi finanziari del comune e la società che gestisce i tributi a Manfredonia.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT – RIPRODUZIONE RISERVATA