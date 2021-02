Pd Puglia: “Nomina di Messina nuovo traguardo del protagonismo delle donne”

“Una notizia bellissima: la presidente del Pd Puglia Assuntela Messina entra nella squadra del governo Draghi in qualità di sottosegretaria all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale”. Il Pd Puglia si congratula per la nomina della senatrice, presidente del partito regionale.

“Siamo certi che in questo nuovo incarico Assuntela porterà la Puglia nel cuore, con tutta la carica innovativa che la nostra terra è stata in grado di liberare negli ultimi anni. Le saranno di ispirazione i tanti sogni che abbiamo realizzato assieme in una regione che ha così conosciuto una straordinaria stagione di sviluppo”. Sul suo impegno e la sua affermazione politica il Pd ricorda che ha conquistato “uno spazio di leadership” all’interno del partito e del Senato, “dove si occupa di temi delicati e che le stanno molto a cuore, dall’ambiente ai diritti umani passando per l’antimafia”.

E celebra il nuovo traguardo sul fronte del protagonismo delle donne: “La nomina di Assuntela segue l’affermazione di tante amministratrici nelle competizioni elettorali degli ultimi anni e l’elezione di 4 consigliere regionali e della prima donna Presidente del Consiglio regionale in occasione dell’ultima tornata”.

“La segreteria regionale- prosegue la nota- in cui peraltro la maggioranza dei ruoli apicali sono ricoperti da figure femminili, rivolge alla Presidente i migliori auguri di buon lavoro e in questa occasione si impegna a proseguire sulla strada della condivisione, del lavoro incessante sui temi e delle battaglie per una società più giusta. Anche a costo, come nel caso della questione di genere, di andare controcorrente”.